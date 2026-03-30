Финансисты спрогнозировали инерционный рост доллара выше 3 BYN

Опубликовано: 30.03.2026 07:57 , Обновлено: 30.03.2026

За последние 10 дней официальный курс доллара в Беларуси дважды преодолевал порог в 3 рубля, но на прошлой неделе ему удалось стабилизироваться и откатиться ниже этой психологической отметки. Однако уже на этой неделе, согласно прогнозам некоторых экспертов, доллар может снова прорваться за трёхрублёвую границу - по инерции, вслед за российским рублём, которому грозит обвальное падение.

Так, уже в конце прошлой недели курс российского рубля резко упал до 82,13 рубля за доллар. Как пояснил в комментарии порталу Office Life директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев, такое падение было обусловлено главным образом обострением геополитической обстановки. По словам эксперта, надежды на скорое дипломатическое разрешение конфликтов (войны США и Израиля с Ираном и России - с Украиной) ослабевают, а риски для российского бизнеса повышают разговоры о новых налогах на сверхприбыль.

При этом Усачев обратил внимание на разнонаправленные тенденции на внешних рынках, которые обеспечивают белорусскому рублю нынешний “умеренно волатильный фон”.

“Заявления председателя Банка России о медленном снижении ключевой ставки поддерживают российский рубль от обвального падения, что косвенно ограничивает и рост доллара в Беларуси. Обострение на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть, что является позитивным фактором для российской и белорусской валюты, но одновременно провоцирует инвесторов уходить в «тихие гавани», то есть в доллар, что может сгладить позитивное влияние роста нефтяных цен”, - объяснил специалист.

Согласно его экспертному прогнозу, в начале этой недели в Беларуси будет наблюдаться “инерционная попытка роста” доллара вслед за пятничным падением российского рубля. По словам Усачева, в первые дни недели доллар в Беларуси может подскочить до 2,98−3 рубля. Стабилизация курса в Беларуси, по мнению эксперта, будет напрямую зависеть от действий Банка России, однако базовым прогнозным сценарием на неделю эксперт считает вилку в 2,96−3,02 рубля за доллар.

Кстати, глава Национального банка Беларуси Роман Головченко ранее дал свой прогноз, как на стране отразится война в Иране. По его оценке, никаких “серьёзных потрясений” нынешний ближневосточный конфликт нашей стране не сулит, поскольку в Беларуси “научились адекватно реагировать” на “острые ситуации” на мировых рынках.

Глава Нацбанка дал прогноз, как на Беларуси отразится война в Иране — «Научились адекватно реагировать»