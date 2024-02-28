Филиал "Гомельобои" начал выпускать бумажные стаканчики

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Опубликовано: 28.02.2024 15:16 , Обновлено: 28.02.2024

Компания "Белорусские обои", которая является филиалом "Гомельобои", освоило производство неожиданной для такого предприятия продукции - занялась выпуском бумажных стаканчиков. Это первое государственное предприятие запустившее подобное производство.

Для нового производства адаптировали пустовавшее складское помещение, а необходимый картон начала предоставлять Добрушская бумажная фабрика — ещё один филиал холдинга “Белорусские обои”. Пока что сырье для стаканов ламинируют в России и Китае, но уже к концу первого квартала пообещали наладить производство в Добруше. Необходимое оборудование уже закупили, а в настоящее время специалисты проводят пусконаладочные работы. Таким образом на предприятии планируют замкнуть весь процесс изготовления импортозамещающей продукции и снизить её себестоимость.

“Сейчас выполняем заказ на производство стаканчиков объемом 450 миллилитров — в смену выпускаем 14 тысяч одностенных стаканчиков и 6 тысяч двухстенных, последние остаются холодными снаружи даже с кипятком внутри.”, — рассказала начальник участка по производству одноразовой посуды Юлия Смальцер.

Недавно «Гомельобои» выиграл крупный тендер от концерна «Белнефтехим». До конца года предприятию необходимо произвести 1160 тысяч стаканчиков. Руководство производственного участка заверило, что готово выпускать такую продукцию и для других оптовых покупателей.

Фото: sb.by

*“В месяц производим около 440 тысяч стаканчиков. Общая производительность участка — вдвое больше. Работаем в односменном режиме и пока не каждый день, при необходимости готовы добавить вторую и третью смены.”—сообщил *начальник производства филиала «Гомельобои» Владимир Черноног.

По словам гендиректора управляющей компании холдинга “Белорусские обои” Александра Коляды, сейчас на белорусском рынке остаётся только 20% производимой продукции. Всё остальное, по его словам, идёт на экспорт, в основном в регионы Российской Федерации.

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Белорусов призвали отказаться от одноразовых соломинок для коктейлей. А чем заменить?