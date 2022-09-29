Белорусов призвали отказаться от одноразовых соломинок для коктейлей. А чем заменить?

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Опубликовано: 29.09.2022 15:04 , Обновлено: 29.09.2022

В ЖКХ Минска призвали белорусов отказаться от использования пластиковых трубочек для напитков, которые ещё называют соломинки для коктейлей. Там заявили, что такие столовые одноразовые приспособления "занимают место в рейтингах самых распространенных видов отходов".

“К сожалению, помимо долгого времени разложения, за которое токсичные вещества в составе пластика отравляют почву, воду и воздух вокруг, отрицательно влияя на флору, трубочки угрожают природе и другим способом - часто животные принимают их за пищу и могут навредить себе таким нездоровым «перекусом», - напомнили в ЖКХ.

Там рассказали, что такие трубочки в больших количествах продаются в различных кафе ежедневно. И это большая проблема.

“Надеемся, владельцы общепита уже задумались о данной проблеме и бегут её решать”, - сообщили в ЖКХ.

Коммунальщики заявили, что “соломинка - это в действительности совершенно не обязательный элемент для того, чтобы насладиться напитком”. А от её использования можно просто отказаться, и “это будет лучший вариант”. Но есть и подходящая замена.

“Всегда и всему можно найти альтернативу! Вернёмся к истории с деревом и металлом - это ведь прекрасные материалы, соломинки из которых прослужат вам долго и принесут ещё большее удовольствие. Кроме того, сегодня продавцы предлагают потребителю также трубочки из стекла: на свой вкус вы можете выбрать любой поправившийся оттенок или узор”, - посоветовали в ЖКХ.

“Ухаживать за многоразовыми трубочками нужно как и за другой посудой, для мытья трубочек изнутри обычно прилагаются тонкие многоразовые щёточки”, - рассказали коммунальщики.

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