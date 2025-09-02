«Евроторг» предложил белорусские товары под новым собственным брендом

Опубликовано: 02.09.2025 15:58 , Обновлено: 02.09.2025

Компания «Евроторг», владелец сетей «Евроопт», «Хит!» и «Грошык», объявила о запуске собственной торговой марки «СВАЁ». Под этим брендом торговая сеть решила продавать товары исключительно белорусских производителей. Покупателям сообщили, что запуск новой линейки ожидается в октябре.

В «Евроторге» заявили, что «СВАЁ» — это, скорее, не про «самую низкую цену», а про «оптимальный баланс цены и качества».

Основной целью проекта в компании назвали гарантию «высокого качества и безопасности» для покупателей. Для этого торговая сеть пообещала «скрупулёзный отбор партнёров-производителей» и «тщательную проверку» товаров на соответствие «строгим стандартам».

Коммерческий директор «Евроторга» Александр Шуляк рассказал, что в октябре на полках магазинов будет представлено более 100 товаров от более чем 20 производителей. В будущем компания пообещала расширять ассортимент, добавляя продукты питания, одежду и предметы интерьера.

«Для компании это не просто выпуск новой марки, а важная миссия — сделать белорусскую продукцию выбором номер один для каждой семьи», — заявил Шуляк.

Собственная торговая марка — это популярный мировой подход, при котором розничная сеть заказывает товары у разных производителей, но продаёт их под своим брендом. Для «Евроторга» «СВАЁ» станет далеко не первой такой маркой. Среди предыдущих были Gusto, «Лёгкая цена», Food&Go и другие.

Среди других торговых сетей можно вспомнить СТМ «Местное известное» от Green , «Умный выбор» от « Соседей » и I’m Happy от « Алми ».

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