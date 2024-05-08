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Еврокомиссия предложила ввести новые санкции против Беларуси. Что хотят запретить на этот раз?

Еврокомиссия предложила ввести новые санкции против Беларуси. Что хотят запретить на этот раз?
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Европейская комиссия предложила странам Евросоюза запретить импорт нефти, газа, золота и алмазов из Беларуси, а также ограничить поставки продукции машиностроения и технологий в Республику. Об этом сообщила европейская газета Politico.

Помимо ограничений в горнодобывающей промышленности Беларуси, политики предложили запретить компаниям ЕС экспортировать к нам в страну предметы роскоши (золото, алмазы и пр.), морское оборудование, а также товары и технологии, которые используются в нефтегазовой отрасли. Кроме того, есть вероятность, что европейские компании перестанут “оказывать услуги” нашей стране. Правда, какие именно, пока не уточнили.

По информации издания, европейские чиновники считают, что экономики Беларуси и России тесно связаны, поэтому в ЕС намерены в очередной раз попытаться согласовать уравнивание санкций против двух стран.

Вместе с этим некоторые страны ЕС опасаются, что полная блокировка белорусского экспорта может привести к резкому росту цен на продовольствие в третьих странах. Связано это с тем, что наша страна является крупным экспортёром калия и других удобрений, передало издание Politico. Однако в Еврокомиссии заявили: санкции в отношении Беларуси не повлияют на поставки пшеницы или удобрений в “третьи страны, которые больше всего нуждаются”.

Ранее Telegraf.news писал, что латвийская железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens призвала власти страны ослабить экономические санкции, введённые против Беларуси и России. Сотрудники пожаловались на острую нехватку запчастей для старых электро- и дизельных поездов, которые раньше закупали в этих двух странах. Найти им альтернативу в Евросоюзе так и не смогли.

Латвийская ж/д компания пожаловалась на нехватку белорусских запчастей и потребовала ослабить санкции

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