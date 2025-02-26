Евро в Беларуси упал на 4 копейки, а доллар обвалился до минимума почти за 7 месяцев. Что с рублём РФ?

Опубликовано: 26.02.2025 13:08 , Обновлено: 26.02.2025

В среду, 26 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар достиг своего минимума почти за 7 месяцев, а евро и вовсе потерял 4 копейки. Журналисты Telegraf.news посмотрели, как за сутки изменилась ситуация с российским рублём и какие курсы установили на четверг, 27 февраля.

Напомним, во вторник, 25 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,1730 белорусских рубля (-1,08%);

евро — 3,3300 белорусских рубля (-0,60%);

100 российских рублей — 3,5905 белорусских рубля (+0,53%);

10 китайских юаней — 4,3148 белорусских рубля (−1,05%).

Спустя сутки, 26 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,1430 белорусских рубля (-0,95%);

евро — 3,2900 белорусских рубля (-1,20%);

100 российских рублей — 3,6105 белорусских рубля (+0,56%);

10 китайских юаней — 4,3016 белорусских рубля (-0,31%).

Чего ждать дальше?

Директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачёв высказал предположение, что укрепление российского и белорусского рубля за прошедшую неделю вызвано так званой «геополитической премией». Кроме того, технически к укреплению валюты РФ, с которой тесно связана и наша, по его мнению, располагают подготовка экспортёров к налоговым выплатам и сезонно ограниченный импорт.

«Данные факторы могут перестать действовать к началу марта, поскольку экономически значимых предпосылок для такого существенного укрепления валют пока нет. По данным Нацбанка, отрицательное сальдо внешней торговли за 2024 год составило 1,3 млрд долларов, притом что за 2023 год оно было положительным в размере 246 млн долларов», — отметил эксперт.

Однако он утверждает, что если Россия и США перейдут к практическим мерам по улучшению отношений, на этом фоне перспективы российской и белорусской валюты могут заметно улучшиться из-за возможной приостановки действий санкций в отношении России и Беларуси. Также может возобновиться приток инвестиций в Россию, передал Интернет-портал Office Life.

Ранее Telegraf.news писал, что Евросоюз объявил о введении запрета на предоставление услуг кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам и резидентам Беларуси. Такие ограничения прописаны в обновлённом регламенте Совета ЕС 2025/392 от 24 февраля 2025 года, принятом в рамках 16-го пакета санкций ЕС против России.

ЕС запретил белорусам иметь криптовалютные кошельки на западных криптобиржах