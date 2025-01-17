Евро в Беларуси упал до минимума за 2 недели, а доллар снова пошёл вверх. С какими курсами уходим на выходные?

Опубликовано: 17.01.2025 14:24 , Обновлено: 17.01.2025

В последний рабочий день недели, 17 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар "развернулся" и подорожал, а вот евро снизился до своего минимума за последние 2,5 недели. Что касается российского рубля, он также продолжил падать — в этот раз на 0,47%.

Напомним, ещё в четверг, 16 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4718 белорусских рубля (-0,07%);

евро — 3,5882 белорусских рубля (0,15%);

100 российских рублей — 3,3825 белорусских рубля (-0,003%);

10 китайских юаней — 4,7352 белорусских рубля (-0,02%).

Спустя сутки, 17 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4751 белорусских рубля (+0,10%);

евро — 3,5802 белорусских рубля (-0,22%);

100 российских рублей — 3,3667 белорусских рубля (-0,47%);

10 китайских юаней — 4,7448 белорусских рубля (+0,20%).

[info_b]К слову, в Нацбанке [link href=“https://www.nbrb.by/publications/bulletin/stat_bulletin_2024_07.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что в 2024 году белорусы продали на 1,7 миллиардов долларов валюты больше, чем купили: 12,77 против 11,07. Что касается юрлиц, за январь-декабрь прошлого года они приобрели на 3,12 миллиардов долларов больше, чем продали: 31,41 против 28,3.[/info_b]

Будет ли доллар дороже 3,5 рублей?

По мнению исполнительного директора рейтингового агентства BIK Ratings Андрея Усачёва, предпосылок для системного укрепления белорусского рубля в 2025 году пока нет, сообщил Интернет-портал Office Life. В краткосрочной перспективе, по оценке эксперта, резких колебаний “американца” в стране также не ожидается, и в ближайшее время он будет колебаться около значения в 3,5 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что в “Беларусбанке” рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот “нет никаких ограничений”. По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.

Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»