Евро в Беларуси рухнул до минимума за 15 месяцев, а доллар — за 5. Какого максимума достиг российский рубль?

Опубликовано: 20.02.2025 13:22 , Обновлено: 20.02.2025

В четверг, 20 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар просел до своего минимума почти за 5 месяцев, а евро и вовсе обвалился до минимальных значений за 1 год и 3 месяца. Что касается валюты Российской Федерации, то она, наоборот, взлетела до своего максимума за последние 5,5 месяцев. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы установили на конец недели, 21 февраля.

Напомним, в среду, 19 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,2609 белорусских рубля (+0,02%);

евро — 3,3960 белорусских рубля (-0,41%);

100 российских рублей — 3,5492 белорусских рубля (+0,14%);

10 китайских юаней — 4,4371 белорусских рубля (+0,02%).

Спустя сутки, 20 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,2239 белорусских рубля (-1,13%);

евро — 3,3500 белорусских рубля (-1,35%);

100 российских рублей — 3,5627 белорусских рубля (+0,38%);

10 китайских юаней — 4,3775 белорусских рубля (-1,34%).

Какого курса доллара ждать на этой неделе?

Финансовый аналитик Александр Шкут считает, что укрепление белорусского рубля на протяжении последних двух недель связано с закреплением российской валюты по отношению к доллару на фоне новостей по урегулированию конфликта в Украине и возможного смягчения санкций.

«Дальнейшее укрепление как белорусского, так и российского рубля по отношению к доллару возможно, но потенциал этого укрепления ограничен», — озвучил свой прогноз эксперт в разговоре с изданием Office Life. По видению Шкута, в ближайшую неделю курс белорусского рубля к доллару, вероятно, будет находится в диапазоне от 3,2 до 3,3.

В то же время эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачёв считает, что в ближайшее время возможен некоторый откат курса доллара вверх, но через два-три дня «американец» может подешеветь до 3,25 рубля. По прогнозу Грачёву для издания Myfin, курс доллара на российском и белорусском рынках может вернуться к тренду на снижение цены.

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил о старте нового конкурсного отбора инвестиционных и бизнес-проектов, в рамках которого субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе ИП) предложат привлекательные условия финансирования.

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