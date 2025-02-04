Евро в Беларуси просел до минимума за 1,5 месяца, а "американец" стал дешевле на 0,41%. Что с валютой РФ?

Опубликовано: 04.02.2025 13:12 , Обновлено: 04.02.2025

Во вторник, 4 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар стал дешевле на 0,41%, а евро просел до минимума почти за 1,5 месяца. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы основных валют, а также российского рубля и китайского юаня установили на среду, 5 февраля.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4310 белорусских рубля (+0,90%);

евро — 3,5300 белорусских рубля (-0,63%);

100 российских рублей — 3,4319 белорусских рубля (-0,27%);

10 китайских юаней — 4,6607 белорусских рубля (-0,14%).

Спустя сутки, 4 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4169 белорусских рубля (-0,41%);

евро — 3,5220 белорусских рубля (-0,23%);

100 российских рублей — 3,4364 белорусских рубля (+0,13%);

10 китайских юаней — 4,6475 белорусских рубля (-0,28%).

Ранее Telegraf.news писал, что на текущей неделе, согласно прогнозу исполнительного директора рейтингового агентства BIK Ratings Андрея Усачёва, скорее всего не произойдёт никаких событий, которые могли бы существенно повлиять на курс рубля, поэтому ситуация прошлых 7 дней, по всей видимости, сохранится, и «американец» будет находиться в пределах 3,4 рублей, [link href=“https://officelife.media/news/59951-pochemu-podeshevel-dollar-i-kak-deepseek-povliyal-na-tsenu-bitkoina-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Интернет-портал Office Life.

Также мы рассказывали, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллару в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако не все так однозначно: эксперт не исключил прилёта «какого-то неожиданного черного лебедя».

Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару