Евро в Беларуси обвалился до минимума за 5 месяцев, а доллар стал дороже. С какими курсами уходим на выходные?

Опубликовано: 07.02.2025 13:12 , Обновлено: 07.02.2025

В пятницу, 7 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи "европеец" обвалился до своего минимума за последние 5 месяцев, а доллар, наоборот, чуть-чуть подрос. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы основных валют установили в Республике на выходные.

Напомним, в четверг, 6 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,3870 белорусских рубля (-0,74%);

евро — 3,5450 белорусских рубля (-0,01%);

100 российских рублей — 3,4615 белорусских рубля (+0,61%);

10 китайских юаней — 4,6393 белорусских рубля (-0,19%).

Спустя сутки, 7 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,3899 белорусских рубля (+0,09%);

евро — 3,5130 белорусских рубля (-0,90%);

100 российских рублей — 3,4534 белорусских рубля (-0,23%);

10 китайских юаней — 4,6362 белорусских рубля (-0,07%).

Ранее Telegraf.news писал, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллару в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако не все так однозначно: эксперт не исключил прилёта «какого-то неожиданного чёрного лебедя».

Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару