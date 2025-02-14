Евро упал на 0,69%, доллар — на 0,13%. С какими курсами белорусы ушли на выходные?

Опубликовано: 14.02.2025 14:23 , Обновлено: 14.02.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в пятницу, 14 февраля, доллар и евро продолжили падение (на -0,13% и на -0,69% соответственно), а российский рубль продолжил стремительный рост и поднялся до максимума за 5 месяцев. Журналисты Telegraf.news посмотрели, с какими курсами валют белорусы уйдут на выходные.

Так, по результатам торгов курс евро упал до 3,3862 рубля (-0,69%, или -2,3 копейки), а доллар в свою очередь ослаб до 3,2633 рубля (-0,13%, или -0,4 копейки).

Также продолжил падение и китайский юань. Курс за 10 китайских юаней теперь составляет 4,4384 рубля (-0,69%, или -3 копейки).

Что касается российского рубля, то валюта РФ снова обновила максимум за 5 месяцев. Так, курс по итогам торгов составил 3,5393 рубля за 100 российских (+0,78%, или +2,7 копейки).

Ранее Telegraf.news писал, что профессор Ирина Новикова, заведующая кафедрой менеджмента и экономики в Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) рассказала, что доллар будет «потихоньку уходить», о чем «свидетельствует и нынешний курс доллара».

«Доллар будет уходить» — В эфире госТВ объяснили, почему выросли ЗВР Беларуси