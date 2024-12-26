Евро подорожал сразу на 6 копеек в Беларуси. Что с долларом и российским рублем?

Опубликовано: 26.12.2024 13:59 , Обновлено: 26.12.2024

По результатам торгов 26 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) евро подорожал на 6 копеек, в то время как доллар упал на 1,46 копейки. Узнали курсы китайского юаня и российского рубля.

Так, доллар закрепился на уровне 3,407 белорусского рубля (-0,43%, или 1,46 копейки), а курс евро составил 3,58 рубля (+1,7%, или 6 копеек).

Скриншот: bcse.by

Российский рубль тоже пошел вверх, но в меньшей степени: 3,4094 белорусского за 100 российских (+0,09%, или 0,29 копейки). Курс китайской валюты составил 4,6895 рубля за 10 юаней (-0,09%, или -0,42 копейки).

“Дежавю с 90-ми”

Ранее Telegraf.news писал, что кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич ответил на волнующие белорусов вопросы: можно ли рассчитывать населению на рост доходов, как будет развиваться экономическая ситуация в стране в следующем году и какой курс доллара в 2025-м “закладывает” бизнес в цены.

В интервью порталу Myfin.by эксперт сравнил складывающуюся в конце 2024 года ситуацию в экономике Беларуси с 1990-ми годами. Он связал достаточно высокий рост ВВП страны (сейчас он составляет более 4%) с отсутствием серьезных газовых, нефтяных, молочных «войн» с основным торговым партнером Беларуси — Россией.

«Дежавю с 90-ми» — Экономист рассказал, какой курс доллара в 2025 году «закладывает» белорусский бизнес в цены