Euromall приостановил работу в Беларуси

Опубликовано: 05.02.2024 11:46 , Обновлено: 05.02.2024

Онлайн-сервис доставки импортных товаров из стран Евросоюза Euromall 4 февраля проинформировал своих клиентов о прекращении работы в Беларуси. Заказы через фирменное приложение перестали принимать с 3 февраля.

Согласно уведомлению, которое клиенты сервиса получили в официальном приложении, все заказы, оформленные до 2 февраля 2024 года, компания обязалась доставить “точно и в срок”. При этом точные причины закрытия сервиса не называются: на официальной страничке компании в Instagram указано лишь расплывчатое “по техническим причинам”.

Поскольку пост о закрытии сервиса в Беларуси администраторы странички сопроводили пометкой “до новых встреч”, некоторые пользователи соцсети расценили это как намёк на то, что уход компании - не окончательный. Однако на прямой вопрос одного из пользователей, когда сервис снова начнет принимать заказы, представители компании лишь посоветовали “следить за новостями”.

Ранее Телеграф сообщил, что компания “Евроопт” на днях объявила о прекращении работы сервиса по доставке товаров из онлайн-гипермаркета “Е-доставка” в двух областных центрах Беларуси. Со 2 февраля заказы перестали доставлять в Гомеле, а с 7 февраля доставка товаров станет недоступна и для жителей Витебска.

«Е-доставка» ушла из двух областных центров Беларуси