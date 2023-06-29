"Это уже не садовые домики, а коттеджи" - Депутат рассказал, когда белорусам разрешат прописаться на дачах
Председатель комиссии по экономической политике нижней палаты парламента Беларуси Леонид Брич заявил 29 июня, что некоторые белорусы хотели бы прописаться на своих дачах. Поможет ли им в этом указ №155, подписанный 30 мая 2023 года?
По словам депутата, этот вопрос в указе, который “готовили 6 лет” не проработан. “Этот вопрос не реализован. Я думаю, что в последующем мы все равно придем к этому”, - пообещал депутат, не назвав каких-либо временных рамок, как и причин, почему вопрос не проработали. А пока в Беларуси, по его словам, нет нормы закона, которая позволяла бы прописку на даче, даже если ее признали жилым помещением.
Зато он признал, что под Минском и областными центрами садовые товарищества давно превратились в реальные поселения. “Это уже не садовые домики возле таких городов, а это уже дома, практически коттеджи”, - передает слова Леонида Брича агенство “Спутник”.
В указе, принятом в мае, на самом деле есть другая возможность. Но сложная и не быстрая. Дело в том, что участники садовых товариществ могут проголосовать за решение о включении их территорий в состав ближайшего населенного пункта, если такой поблизости имеется. Или даже создать новый. Но Леонид Брич предупредил, что что это трудоемкий процесс.
Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко подписал Указ № 155 от 30 мая 2023 г. «О садоводческих товариществах», которым ввели ряд важных изменений. Он должен вступить в силу через 6 месяцев после официального опубликования.
Белорусских дачников решили регулировать по-новому. Что в новом указе, кроме членских взносов?