"Это уже не садовые домики, а коттеджи" - Депутат рассказал, когда белорусам разрешат прописаться на дачах

Опубликовано: 29.06.2023 14:06 , Обновлено: 29.06.2023

Председатель комиссии по экономической политике нижней палаты парламента Беларуси Леонид Брич заявил 29 июня, что некоторые белорусы хотели бы прописаться на своих дачах. Поможет ли им в этом указ №155, подписанный 30 мая 2023 года?

По словам депутата, этот вопрос в указе, который “готовили 6 лет” не проработан. “Этот вопрос не реализован. Я думаю, что в последующем мы все равно придем к этому”, - пообещал депутат, не назвав каких-либо временных рамок, как и причин, почему вопрос не проработали. А пока в Беларуси, по его словам, нет нормы закона, которая позволяла бы прописку на даче, даже если ее признали жилым помещением.

Зато он признал, что под Минском и областными центрами садовые товарищества давно превратились в реальные поселения. “Это уже не садовые домики возле таких городов, а это уже дома, практически коттеджи”, - передает слова Леонида Брича агенство “Спутник”.

В указе, принятом в мае, на самом деле есть другая возможность. Но сложная и не быстрая. Дело в том, что участники садовых товариществ могут проголосовать за решение о включении их территорий в состав ближайшего населенного пункта, если такой поблизости имеется. Или даже создать новый. Но Леонид Брич предупредил, что что это трудоемкий процесс.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко подписал Указ № 155 от 30 мая 2023 г. «О садоводческих товариществах», которым ввели ряд важных изменений. Он должен вступить в силу через 6 месяцев после официального опубликования.

Белорусских дачников решили регулировать по-новому. Что в новом указе, кроме членских взносов?