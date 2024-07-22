«Это тюрьма» - Лукашенко пригрозил директорам предприятий, рассчитывающих на дешевые кредиты. За что?

Опубликовано: 22.07.2024 16:23 , Обновлено: 22.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля на совещании по вопросам развития белорусской промышленности пригрозил некоторым руководителям тюремным сроком. Речь идёт о тех, кто лишь наращивает объём просроченной дебиторской задолженности. Как отметили в Администрации президента, в этом году рост внешней просроченной дебиторской задолженности, наметившийся ещё в прошлом году, продолжил расти.

“Хочу директоров предупредить: это тюрьма. Потому что при таком раскладе вы просите еще и дешевые кредиты под “оборотку” и реструктуризацию долгов. То есть опять надеетесь, что государство из собственного кармана вам что-то даст и на другие льготы и преференции”, - категорично заявил Лукашенко, потребовав от руководителей предприятий “жёсткой дисциплины расчетов”.

В Администрации президента выразили надежду на то, что запуск нового инвестиционного цикла и мероприятия по импортозамещению и локализации “обеспечит технологический суверенитет” и “гарантирует устойчивое развитие” Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Александр Лукашенко призвал чиновников искать “пути сотрудничества” со странами Евросоюза, ведь несмотря на то, что основными торговыми партнёрами Беларуси являются Китай и Россия, государства ЕС — это “наши соседи”, с которыми Республика “успешно развивает отношения”. По его словам, как бы политики “не пытались возвести барьеры”, бизнес всё равно найдёт пути развития.

«Если им надо что-то купить» — Лукашенко призвал чиновников найти «пути сотрудничества» с ЕС