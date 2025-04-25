"Это специально сделали" - В Минске заметили пиво по 50 копеек за банку. Не все согласились, что того стоит

🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2025 10:33 , Обновлено: 25.04.2025

В кафетерии универсама "Центральный" в Минске предложили купить банку пива (0,33 л) за 50 копеек, а еще шоколадное яйцо "Киндер". Соответствующее видео опубликовали в TikTok. Комментаторы стали думать, почему пиво продают так дешево.

“Смотрите, в кафетерии “Центрального” пиво “Балтика нулевка гранат” продается по 50 копеек. А яйца “Киндер” - 2,99”, - сказал на видео его автор. Он назвал эти товары “набором школьника”. Впрочем, и безалкогольное пиво детям запрещено продавать.

“Это специально сделали, чтоб потом батьки [родители. - прим. ред.] не говорили, что бабок на вкусняху нет”, - считает один комментатор ролика.

“Что там “Центральный” ниже себеса [себестоимости. - прим. ред.] продает… Как бы не плохие условия хранения”, - написал другой. Ему ответил еще один пользователь TikTok: “Скажу так: там срок до 04.05”.

Другие комментаторы тоже предполагали, что на пиво так снизили цену из-за срока годности, который скоро истекает. “Там это пиво уже практически просроченное 100%, иначе никак по-другому цену не объяснить”, - добавил юзер.

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