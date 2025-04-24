До 56%. Белорусские торговые сети обрушили цены на купаты, горбушу, томаты, сардельки, квас, курагу
Весна - начало дачного сезона, а значит, повод выбраться на природу для отдыха. И хоть ближайшие выходные не обещают яркого солнца, закупиться продуктами стоит, тем более что магазины приготовили для белорусов скидки на разные продукты: мясо, овощи, молочку и не только.
Edostavka
Так, в интернет-магазине Edostavka до 18:00 29 апреля [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price?page=1” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] скидки по “крашценам” на эти товары:
- Сыр с плесенью President, 200 г - 12,99 рубля (-27%).
- Мороженое Jattis с клубничным джемом, 110 г - 2,15 (-21%).
- Курага, 1 кг - 14,45 (-56%).
- Филе цыплят-бройлеров «Асобiна» охлажденное, 1 кг - 12,89 (-14%).
- Молоко сгущенное «Глубокое», 380 г - 3,19 (-17%).
- Майонез “Золотая капля, провансаль городской”, 200 г - 1,19 (-33%).
- Купаты «Дзержинка, шашлычные”, охлажденные, 1 кг - 10,99 (-14%).
- Колбаса вареная «Сливочная нежная», высший сорт, 650 г - 5,69 рубля (-15%).
- Вареники «Бабушка Аня» с картофелем и луком, 430 г - 2,89 (-35%).
- Сардельки «Говяжьи», высший сорт, 1 кг - 7,69 (-15%).
- Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская», высший сорт, 1 кг - 28,99 (-26%).
- И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.
Green
Тем временем торговая сеть Green на период с 25 по 29 апреля [link href=“https://www.green-market.by/shares/gastromaniya-v-green” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] “гастроманию” со скидками до 45% на такие товары:
- тазобедренная часть свинины, полуфабрикат, 1 кг - 12,49 рубля,
- колбаса “Гурман”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99,
- горбуша тихоокеанская без головы, потрошеная, мороженая, 1 кг - 15,99,
- шашлык “Классический” из свинины, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 13,99,
- пельмени “Боярские” мясные, полуфабрикат замороженный, 400 г - 2,79,
- манго, 1 кг - 9,99,
- груша “Пакхам”, 1 кг - 6,79,
- филе-кусок слабосоленой форели “Классическая, океан в подарок”, 150 г - 8,99,
- ассорти из морепродуктов Vici, 1 кг - 18,99 рубля.
“Гиппо”
В свою очередь торговая сеть “Гиппо” [link href=“https://gippo.by/clients/stock/black_friday/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “черную пятницу” на 25-27 апреля и снизила в своих магазинах стоимость авокадо, перцев красных, томатов, шашлыка, колбас, окорочка, креветок, форели, сыра, масла подсолнечного, кофе, кваса, стирального порошка и не только. Со всеми товарами и ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.
“Соседи”
Кстати, скидки на мясную продукцию (колбасы, сардельки, сосиски, карбонад, карпаччо, стейки, наггетсы, котлеты и пр.) [link href=“https://sosedi.by/sales/#” target=“_blank” rel=“noopener”] действуют [/link] по 6 мая и в магазинах торговой сети “Соседи”. Узнать, на сколько именно уменьшили стоимость продуктов, можно ниже.
Ранее Telegraf.news писал, что кондитерские гиганты решили порадовать белорусов очередными скидками. Так, фабрика «Спартак» предложила горький шоколад с коллагеном по уменьшенной на 50% цене, а «Коммунарка» уценила с десяток товаров, среди которых наши журналисты выделили два вида подарочных наборов.
Шоколад для красоты «с коллагеном»? Гомельская фабрика уменьшила на него цену вдвое. А что у конкурента?