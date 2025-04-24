До 56%. Белорусские торговые сети обрушили цены на купаты, горбушу, томаты, сардельки, квас, курагу

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Опубликовано: 24.04.2025 18:23 , Обновлено: 24.04.2025

Весна - начало дачного сезона, а значит, повод выбраться на природу для отдыха. И хоть ближайшие выходные не обещают яркого солнца, закупиться продуктами стоит, тем более что магазины приготовили для белорусов скидки на разные продукты: мясо, овощи, молочку и не только.

Edostavka

Так, в интернет-магазине Edostavka до 18:00 29 апреля [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price?page=1” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] скидки по “крашценам” на эти товары:

Сыр с пле­се­нью President, 200 г - 12,99 рубля (-27%). Мо­ро­же­ное Jattis с клуб­нич­ным джемом, 110 г - 2,15 (-21%). Курага, 1 кг - 14,45 (-56%). Филе цыплят-брой­ле­ров «А­собi­на» охла­жден­ное, 1 кг - 12,89 (-14%). Молоко сгу­щен­ное «Глу­бо­ко­е», 380 г - 3,19 (-17%). Май­о­нез “Зо­ло­тая капля, про­ван­саль го­род­ской”, 200 г - 1,19 (-33%). Купаты «Д­зер­жин­ка, шаш­лыч­ные”, охла­жден­ные, 1 кг - 10,99 (-14%). Кол­ба­са ва­ре­ная «С­ли­воч­ная неж­на­я», выс­ший сорт, 650 г - 5,69 рубля (-15%). Ва­ре­ни­ки «Ба­буш­ка Аня» с кар­то­фе­лем и луком, 430 г - 2,89 (-35%). Сар­дель­ки «Го­вя­жьи», высший сорт, 1 кг - 7,69 (-15%). Кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная «Бра­ун­швейг­ска­я», высший сорт, 1 кг - 28,99 (-26%). И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.

Green

Тем временем торговая сеть Green на период с 25 по 29 апреля [link href=“https://www.green-market.by/shares/gastromaniya-v-green” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] “гастроманию” со скидками до 45% на такие товары:

тазобедренная часть свинины, полуфабрикат, 1 кг - 12,49 рубля,

колбаса “Гурман”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99,

горбуша тихоокеанская без головы, потрошеная, мороженая, 1 кг - 15,99,

шашлык “Классический” из свинины, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 13,99,

пельмени “Боярские” мясные, полуфабрикат замороженный, 400 г - 2,79,

манго, 1 кг - 9,99,

груша “Пакхам”, 1 кг - 6,79,

филе-кусок слабосоленой форели “Классическая, океан в подарок”, 150 г - 8,99,

ассорти из морепродуктов Vici, 1 кг - 18,99 рубля.

“Гиппо”

В свою очередь торговая сеть “Гиппо” [link href=“https://gippo.by/clients/stock/black_friday/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “черную пятницу” на 25-27 апреля и снизила в своих магазинах стоимость авокадо, перцев красных, томатов, шашлыка, колбас, окорочка, креветок, форели, сыра, масла подсолнечного, кофе, кваса, стирального порошка и не только. Со всеми товарами и ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.

“Соседи”

Кстати, скидки на мясную продукцию (колбасы, сардельки, сосиски, карбонад, карпаччо, стейки, наггетсы, котлеты и пр.) [link href=“https://sosedi.by/sales/#” target=“_blank” rel=“noopener”] действуют [/link] по 6 мая и в магазинах торговой сети “Соседи”. Узнать, на сколько именно уменьшили стоимость продуктов, можно ниже.

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерские гиганты решили порадовать белорусов очередными скидками. Так, фабрика «Спартак» предложила горький шоколад с коллагеном по уменьшенной на 50% цене, а «Коммунарка» уценила с десяток товаров, среди которых наши журналисты выделили два вида подарочных наборов.

Шоколад для красоты «с коллагеном»? Гомельская фабрика уменьшила на него цену вдвое. А что у конкурента?