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До 56%. Белорусские торговые сети обрушили цены на купаты, горбушу, томаты, сардельки, квас, курагу

До 56%. Белорусские торговые сети обрушили цены на купаты, горбушу, томаты, сардельки, квас, курагу
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Весна - начало дачного сезона, а значит, повод выбраться на природу для отдыха. И хоть ближайшие выходные не обещают яркого солнца, закупиться продуктами стоит, тем более что магазины приготовили для белорусов скидки на разные продукты: мясо, овощи, молочку и не только.

Edostavka

Так, в интернет-магазине Edostavka до 18:00 29 апреля [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price?page=1” target=“_blank” rel=“noopener”] объявили [/link] скидки по “крашценам” на эти товары:

  1. Сыр с пле­се­нью President, 200 г - 12,99 рубля (-27%).
  2. Мо­ро­же­ное Jattis с клуб­нич­ным джемом, 110 г - 2,15 (-21%).
  3. Курага, 1 кг - 14,45 (-56%).
  4. Филе цыплят-брой­ле­ров «А­собi­на» охла­жден­ное, 1 кг - 12,89 (-14%).
  5. Молоко сгу­щен­ное «Глу­бо­ко­е», 380 г - 3,19 (-17%).
  6. Май­о­нез “Зо­ло­тая капля, про­ван­саль го­род­ской”, 200 г - 1,19 (-33%).
  7. Купаты «Д­зер­жин­ка, шаш­лыч­ные”, охла­жден­ные, 1 кг - 10,99 (-14%).
  8. Кол­ба­са ва­ре­ная «С­ли­воч­ная неж­на­я», выс­ший сорт, 650 г - 5,69 рубля (-15%).
  9. Ва­ре­ни­ки «Ба­буш­ка Аня» с кар­то­фе­лем и луком, 430 г - 2,89 (-35%).
  10. Сар­дель­ки «Го­вя­жьи», высший сорт, 1 кг - 7,69 (-15%).
  11. Кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная «Бра­ун­швейг­ска­я», высший сорт, 1 кг - 28,99 (-26%).
  12. И не только, больше товаров - на скриншотах ниже.

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Green

Тем временем торговая сеть Green на период с 25 по 29 апреля [link href=“https://www.green-market.by/shares/gastromaniya-v-green” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] “гастроманию” со скидками до 45% на такие товары:

  • тазобедренная часть свинины, полуфабрикат, 1 кг - 12,49 рубля,
  • колбаса “Гурман”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99,
  • горбуша тихоокеанская без головы, потрошеная, мороженая, 1 кг - 15,99,
  • шашлык “Классический” из свинины, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 13,99,
  • пельмени “Боярские” мясные, полуфабрикат замороженный, 400 г - 2,79,
  • манго, 1 кг - 9,99,
  • груша “Пакхам”, 1 кг - 6,79,
  • филе-кусок слабосоленой форели “Классическая, океан в подарок”, 150 г - 8,99,
  • ассорти из морепродуктов Vici, 1 кг - 18,99 рубля.

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“Гиппо”

В свою очередь торговая сеть “Гиппо” [link href=“https://gippo.by/clients/stock/black_friday/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “черную пятницу” на 25-27 апреля и снизила в своих магазинах стоимость авокадо, перцев красных, томатов, шашлыка, колбас, окорочка, креветок, форели, сыра, масла подсолнечного, кофе, кваса, стирального порошка и не только. Со всеми товарами и ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.

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“Соседи”

Кстати, скидки на мясную продукцию (колбасы, сардельки, сосиски, карбонад, карпаччо, стейки, наггетсы, котлеты и пр.) [link href=“https://sosedi.by/sales/#” target=“_blank” rel=“noopener”] действуют [/link] по 6 мая и в магазинах торговой сети “Соседи”. Узнать, на сколько именно уменьшили стоимость продуктов, можно ниже.

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Ранее Telegraf.news писал, что кондитерские гиганты решили порадовать белорусов очередными скидками. Так, фабрика «Спартак» предложила горький шоколад с коллагеном по уменьшенной на 50% цене, а «Коммунарка» уценила с десяток товаров, среди которых наши журналисты выделили два вида подарочных наборов.

Шоколад для красоты «с коллагеном»? Гомельская фабрика уменьшила на него цену вдвое. А что у конкурента?

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