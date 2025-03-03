До 48%. Белорусские магазины обрушили цены на свинину, креветки, сыры, торты, купаты и не только

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Опубликовано: 03.03.2025 16:54 , Обновлено: 25.04.2025

В начале весны белорусские магазины обновили свои скидки на разные товары. Журналист Telegraf.news посмотрел, где на акции свинина, рыба, морепродукты, в том числе креветки, сыры, ветчина, авокадо, торты и прочее.

Edostavka

Интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price#modal-opened&product_preview=870666” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] свои традиционные “крашцены”, которые будут действовать до 18:00 16 марта :

сыр с пле­се­нью President Camembert, 125 г - 6,99 рубля (-31%),

про­дукт из сви­ни­ны «Шейка по-де­ре­вен­ски» сы­ро­вя­ле­ный, 1 кг - 32,89 (-15%),

торт «Тво­рож­но-мин­даль­ный», 1 кг - 25,99 (-20%),

молоко сгу­щен­ное «Глу­бо­ко­е» с са­ха­ром, 380 г - 3,29 (-15%),

бу­маж­ные по­ло­тен­ца Dona двух­слой­ные, 2 рулона - 1,75 (-48%),

сок Royal Gran гра­на­то­вый, 1 л - 3,19 (-14%),

голубика, 125 г - 8,99 (-25%),

купаты «Д­зер­жин­ка» шаш­лыч­ные охла­жден­ные, 1 кг - 10,99 (-20%),

по­лу­фаб­ри­кат «Д­зер­жин­ка», цып­ле­нок табака, охла­жден­ный, 1 кг - 8,99 (-20%),

кре­вет­ки Vici ко­ро­лев­ские, варено-мо­ро­же­ные в пан­ци­ре, 1 кг - 22,99 (-20%),

кол­ба­са ва­ре­ная «Лю­ба­вин­ска­я», высший сорт, 420 г - 1,99 (-14%),

сар­дель­ки «Го­вя­жьи», высший сорт, 1 кг - 7,89 рубля (-14%),

шо­ко­лад Milka мо­лоч­ный с пе­че­ньем Oreo и вкусом ванили, 300 г - 12,99 (-19%),

шо­ко­лад­но-оре­хо­вая паста Nutella, 180 г - 11,99 (-32%).

и не только, больше товаров - на скриншотах ниже.

Green

Тем временем торговая сеть Green на период с 5 по 9 марта [link href=“https://www.green-market.by/shares/green-days-16” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “дни выгодных покупок”. Снизили цены на:

бенто-торт “Тирамису”, 500 г - 14,99 рубля,

торт “Тирамису”, 900 г - 24,99,

манго, 1 кг - 8,99,

авокадо “Хаас”, 1 кг - 14,99,

голубика, 400 г - 24,99,

креветки “Королевские” с пряностями, 1 кг - 19,99,

конфеты Raffaello, 150 г - 14,99,

стейк пангасиуса мороженый, 1 кг - 12,99.

Также в магазинах этой сети с 3 по 9 марта пообещали скидку 25% на подарочные наборы косметики Unilever, на косметику брендов Dove и Fructis, а еще скидки до 39% на хризантемы и каланхоэ в горшках.

“Алми”

Тем временем торговая сеть “Алми” по 5 марта [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/9b9/oem2y1w8jusjbha0ji21xlwr04u91312.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] снизила [/link] стоимость томатов, сыра, форели, буженины, колбас, ветчины, кофе, полендвицы, ананасов, конфет, винограда, хека, свинины, цыпленка табака, фарша из свинины и не только. Цены и товары можно посмотреть на скриншотах ниже.

“Грошык”

А сеть “Грошык” в своих дискаунтерах [link href=“https://groshyk.by/listovka/listovka-groshyk/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “чудо-цены” на сахар, кофе, авокадо, свинину, сардельки, тунец, гречку, цыпленка-бройлера, зефир, макароны, колбасы, креветки, горбушу, скумбрию и не только. Со стоимостью товаров можно ознакомиться ниже.

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика «Коммунарка» по 12 марта снизила цены на все подарочные коробки конфет. Также производитель объявил скидки 30% на все грильяжные конфеты. Мы посмотрели, какие акции у конкурентов «Коммунарки» — «Слодыча» и «Спартака».

Белорусам предложили скидки 20% на подарочные наборы конфет. А на кило каких сладостей — 30%?