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До 48%. Белорусские магазины обрушили цены на свинину, креветки, сыры, торты, купаты и не только

До 48%. Белорусские магазины обрушили цены на свинину, креветки, сыры, торты, купаты и не только
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В начале весны белорусские магазины обновили свои скидки на разные товары. Журналист Telegraf.news посмотрел, где на акции свинина, рыба, морепродукты, в том числе креветки, сыры, ветчина, авокадо, торты и прочее.

Edostavka

Интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price#modal-opened&product_preview=870666” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] свои традиционные “крашцены”, которые будут действовать до 18:00 16 марта :

  • сыр с пле­се­нью President Camembert, 125 г - 6,99 рубля (-31%),
  • про­дукт из сви­ни­ны «Шейка по-де­ре­вен­ски» сы­ро­вя­ле­ный, 1 кг - 32,89 (-15%),
  • торт «Тво­рож­но-мин­даль­ный», 1 кг - 25,99 (-20%),
  • молоко сгу­щен­ное «Глу­бо­ко­е» с са­ха­ром, 380 г - 3,29 (-15%),
  • бу­маж­ные по­ло­тен­ца Dona двух­слой­ные, 2 рулона - 1,75 (-48%),
  • сок Royal Gran гра­на­то­вый, 1 л - 3,19 (-14%),
  • голубика, 125 г - 8,99 (-25%),
  • купаты «Д­зер­жин­ка» шаш­лыч­ные охла­жден­ные, 1 кг - 10,99 (-20%),
  • по­лу­фаб­ри­кат «Д­зер­жин­ка», цып­ле­нок табака, охла­жден­ный, 1 кг - 8,99 (-20%),
  • кре­вет­ки Vici ко­ро­лев­ские, варено-мо­ро­же­ные в пан­ци­ре, 1 кг - 22,99 (-20%),
  • кол­ба­са ва­ре­ная «Лю­ба­вин­ска­я», высший сорт, 420 г - 1,99 (-14%),
  • сар­дель­ки «Го­вя­жьи», высший сорт, 1 кг - 7,89 рубля (-14%),
  • шо­ко­лад Milka мо­лоч­ный с пе­че­ньем Oreo и вкусом ванили, 300 г - 12,99 (-19%),
  • шо­ко­лад­но-оре­хо­вая паста Nutella, 180 г - 11,99 (-32%).
  • и не только, больше товаров - на скриншотах ниже.

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Green

Тем временем торговая сеть Green на период с 5 по 9 марта [link href=“https://www.green-market.by/shares/green-days-16” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “дни выгодных покупок”. Снизили цены на:

  • бенто-торт “Тирамису”, 500 г - 14,99 рубля,
  • торт “Тирамису”, 900 г - 24,99,
  • манго, 1 кг - 8,99,
  • авокадо “Хаас”, 1 кг - 14,99,
  • голубика, 400 г - 24,99,
  • креветки “Королевские” с пряностями, 1 кг - 19,99,
  • конфеты Raffaello, 150 г - 14,99,
  • стейк пангасиуса мороженый, 1 кг - 12,99.

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Также в магазинах этой сети с 3 по 9 марта пообещали скидку 25% на подарочные наборы косметики Unilever, на косметику брендов Dove и Fructis, а еще скидки до 39% на хризантемы и каланхоэ в горшках.

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“Алми”

Тем временем торговая сеть “Алми” по 5 марта [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/9b9/oem2y1w8jusjbha0ji21xlwr04u91312.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] снизила [/link] стоимость томатов, сыра, форели, буженины, колбас, ветчины, кофе, полендвицы, ананасов, конфет, винограда, хека, свинины, цыпленка табака, фарша из свинины и не только. Цены и товары можно посмотреть на скриншотах ниже.

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“Грошык”

А сеть “Грошык” в своих дискаунтерах [link href=“https://groshyk.by/listovka/listovka-groshyk/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “чудо-цены” на сахар, кофе, авокадо, свинину, сардельки, тунец, гречку, цыпленка-бройлера, зефир, макароны, колбасы, креветки, горбушу, скумбрию и не только. Со стоимостью товаров можно ознакомиться ниже.

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Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика «Коммунарка» по 12 марта снизила цены на все подарочные коробки конфет. Также производитель объявил скидки 30% на все грильяжные конфеты. Мы посмотрели, какие акции у конкурентов «Коммунарки» — «Слодыча» и «Спартака».

Белорусам предложили скидки 20% на подарочные наборы конфет. А на кило каких сладостей — 30%?

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