До 48%. Белорусские магазины обрушили цены на свинину, креветки, сыры, торты, купаты и не только
В начале весны белорусские магазины обновили свои скидки на разные товары. Журналист Telegraf.news посмотрел, где на акции свинина, рыба, морепродукты, в том числе креветки, сыры, ветчина, авокадо, торты и прочее.
Edostavka
Интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price#modal-opened&product_preview=870666” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] свои традиционные “крашцены”, которые будут действовать до 18:00 16 марта :
- сыр с плесенью President Camembert, 125 г - 6,99 рубля (-31%),
- продукт из свинины «Шейка по-деревенски» сыровяленый, 1 кг - 32,89 (-15%),
- торт «Творожно-миндальный», 1 кг - 25,99 (-20%),
- молоко сгущенное «Глубокое» с сахаром, 380 г - 3,29 (-15%),
- бумажные полотенца Dona двухслойные, 2 рулона - 1,75 (-48%),
- сок Royal Gran гранатовый, 1 л - 3,19 (-14%),
- голубика, 125 г - 8,99 (-25%),
- купаты «Дзержинка» шашлычные охлажденные, 1 кг - 10,99 (-20%),
- полуфабрикат «Дзержинка», цыпленок табака, охлажденный, 1 кг - 8,99 (-20%),
- креветки Vici королевские, варено-мороженые в панцире, 1 кг - 22,99 (-20%),
- колбаса вареная «Любавинская», высший сорт, 420 г - 1,99 (-14%),
- сардельки «Говяжьи», высший сорт, 1 кг - 7,89 рубля (-14%),
- шоколад Milka молочный с печеньем Oreo и вкусом ванили, 300 г - 12,99 (-19%),
- шоколадно-ореховая паста Nutella, 180 г - 11,99 (-32%).
- и не только, больше товаров - на скриншотах ниже.
Green
Тем временем торговая сеть Green на период с 5 по 9 марта [link href=“https://www.green-market.by/shares/green-days-16” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “дни выгодных покупок”. Снизили цены на:
- бенто-торт “Тирамису”, 500 г - 14,99 рубля,
- торт “Тирамису”, 900 г - 24,99,
- манго, 1 кг - 8,99,
- авокадо “Хаас”, 1 кг - 14,99,
- голубика, 400 г - 24,99,
- креветки “Королевские” с пряностями, 1 кг - 19,99,
- конфеты Raffaello, 150 г - 14,99,
- стейк пангасиуса мороженый, 1 кг - 12,99.
Также в магазинах этой сети с 3 по 9 марта пообещали скидку 25% на подарочные наборы косметики Unilever, на косметику брендов Dove и Fructis, а еще скидки до 39% на хризантемы и каланхоэ в горшках.
“Алми”
Тем временем торговая сеть “Алми” по 5 марта [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/9b9/oem2y1w8jusjbha0ji21xlwr04u91312.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] снизила [/link] стоимость томатов, сыра, форели, буженины, колбас, ветчины, кофе, полендвицы, ананасов, конфет, винограда, хека, свинины, цыпленка табака, фарша из свинины и не только. Цены и товары можно посмотреть на скриншотах ниже.
“Грошык”
А сеть “Грошык” в своих дискаунтерах [link href=“https://groshyk.by/listovka/listovka-groshyk/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “чудо-цены” на сахар, кофе, авокадо, свинину, сардельки, тунец, гречку, цыпленка-бройлера, зефир, макароны, колбасы, креветки, горбушу, скумбрию и не только. Со стоимостью товаров можно ознакомиться ниже.
Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика «Коммунарка» по 12 марта снизила цены на все подарочные коробки конфет. Также производитель объявил скидки 30% на все грильяжные конфеты. Мы посмотрели, какие акции у конкурентов «Коммунарки» — «Слодыча» и «Спартака».
Белорусам предложили скидки 20% на подарочные наборы конфет. А на кило каких сладостей — 30%?