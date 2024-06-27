"Ест всё" - В Минске выставили на аукцион живого крокодила. Какая цена у лота?

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Опубликовано: 27.06.2024 18:10 , Обновлено: 27.06.2024

На аукционной интернет-площадке Beltorgi.by разместили лот о продаже живого нильского крокодила Данди. Это самец 2010 года рождения, в октябре ему исполнится 14 лет.

Сам аукцион запланировали на 30 июля с 11:00 до 16:00, подавать заявки можно с 9:00 30 июня. Начальная стоимость крокодила Данди - 2000 рублей, задаток - 200.

Животное на продажу выставила компания “Аутсорсинг Корпорэйшн”, которая, судя по данным портала bizinspect.by, находится в процессе ликвидации. Крокодил же сейчас на передержке в Минском зоопарке на Ташкентской, 40.

К слову, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды выдало “Аутсорсинг Корпорэйшн” свидетельство о регистрации этого крокодила.

Фото: beltorgi.by

Как сообщил порталу Onliner первый замдиректора ЗАО “Белреализация” Юрий Петрученя, Данди - небольшой крокодил: “наверное, метра два”. По словам Петручени, люди приобретают таких крокодилов для ресторанов и агроусадеб.

“Ест всё: курицу, рыбу. И причём немного, что тоже немаловажно для такого животного”, - рассказал замдиректора.

Отметим, что, согласно постановлению № 34 Минприроды от 27 июня 2022 года, все виды отряда Крокодилы запрещены к содержанию в жилых домах, а также на придомовых территориях, в дачных кооперативах и не только.

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