Ещё один белорусский банк решил брать с некоторых клиентов по 500 рублей в месяц

Опубликовано: 18.05.2023 11:23 , Обновлено: 18.05.2023

Белорусский БНБ-Банк сообщил, что с 5 июня решил взимать с некоторых своих состоятельных клиентов минимум 500 рублей в месяц.

Такую плату в банке решили брать в виде коммисии с тех белорусов, кто будет держать на счетах в евро или долларах сумму более 50 тыс такой валюты.

Размер комиссии с 5 июня составит 0,1% от суммы, т.е. минимальная сумма оплаты составит 500 рублей. “При наличии более одного счета в долларах США и (или) евро, комиссия применится к суммарному остатку по счетам за вычетом 50 000 долларов США в эквиваленте”, - уточнили в БНБ-Банке.

Ранее Телеграф сообщил, что один из крупнейших белорусских банков “Приорбанк” сообщил, что с 1 июня 2023 года будет взимать с клиентов, которые держат на счетах 50 тыс и более евро или долларов, по 750 рублей каждый месяц.

«Приорбанк» пообещал взимать с некоторых клиентов 750 рублей каждый месяц. За что?