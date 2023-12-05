«Банк ВТБ» начал выдавать кредиты самозанятым белорусам. На каких условиях?

Опубликовано: 05.12.2023 14:03 , Обновлено: 05.12.2023

Белорусский "Банк ВТБ" во вторник, 5 декабря, объявил о том, что теперь любой потребительский кредит банка доступен и самозанятым. Посмотрели, сколько средств могут взять белорусы в банке на развитие собственного дела и на каких условиях.

Как пояснила начальник управления развития розничного бизнеса “Банка ВТБ” (Беларусь) Лилия Петкевич, взять кредит можно “на любые цели”, в том числе - на развитие и масштабирование своего дела. Ранее воспользоваться этим предложением могли только белорусские ремесленники.

Согласно статистике, озвученной в банке, с начала года на эти цели банк выделил в 4 раза больше кредитных средств, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь же кредиты будут доступны “всем самозанятым, независимо от вида их деятельности”.

[info_b]Под “самозанятыми” в банке понимают физлиц, которые не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, но официально платят единый налог, подоходный налог или налог на профессиональный доход.[/info_b]

Максимальная сумма кредита, который предлагает “Банк ВТБ” (Беларусь) - 5 тыс. рублей . Для оформления помимо паспорта, который требуется всем клиентам, потребуется также выписка из данных учёта налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней (срок действия выписки - 30 календарных дней).

Оформить заявку на кредит самозанятым банк предложил в любом из 24 офисов или 50 кредитных центров банка, а ознакомиться с предложениями банка можно предварительно на сайте по ссылке. Самозанятым также предложили оформить кредитные карты в рамках данного предложения.

Напомним, 27 ноября в Национальном банке Беларуси сообщили об утверждении значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) на декабрь 2023 год. Исходя из них в следующем месяце должны подорожать некоторые кредиты.

На сколько подорожают кредиты для белорусов? Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска