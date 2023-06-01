Ещё один белорусский банк начал выдавать кредиты на строительство жилья

Опубликовано: 01.06.2023 09:25 , Обновлено: 01.06.2023

Ещё один белорусский банк - ОАО "Технобанк" - объявил о начале выдачи физическим лицам кредитов на строительство недвижимости. Кредит "Я построю милый дом" белорусы могут оформить уже с 1 июня.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте “Технобанка”, данный кредит можно оформить на возведение жилых помещений по договорам долевого строительства.

Максимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей, при этом она не должна превышать 80% от цены строящегося объекта недвижимости.

Кредит банк выдаёт на срок до 20 лет, а ставка по кредиту составляет 14,5% годовых. Кроме того, банк предоставляет клиентам право досрочно погасить кредит, а комиссия при этом взиматься не будет.

При оформлении кредита в расчет совокупного дохода клиента банк может принять не только его личный доход, но и доходы его близких родственников (не более двух). В этом случае с ними банк будет дополнительно заключать договор поручительства.

Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться по ссылке.

«Беларусбанк» снизил ставки по ранее выданным кредитам на жильё. На сколько?

Напомним, 30 мая “Беларусбанк” заявил о снижении процентной ставки по ранее заключенным кредитным договорам на жильё. Теперь ставка по кредиту составит 14%.