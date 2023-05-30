«Беларусбанк» снизил ставки по ранее выданным кредитам на жильё. На сколько?

Опубликовано: 30.05.2023 10:13 , Обновлено: 30.05.2023

"Беларусбанк" 30 мая заявил о снижении процентной ставки по ранее заключенным кредитным договорам на жильё. Теперь ставка по кредиту составит 14%.

Новый размер ставки банк установил для тех кредитных договоров, которые были ранее заключены на докредитование строительства (реконструкции) или приобретение жилых помещений с государственной поддержкой.

Как пояснили в “Беларусбанке”, для заключения дополнительного соглашения к кредитному договору и применения пониженной процентной ставки по кредиту белорусам не нужно будет лично являться в банк, в котором заключался договор. Согласно правилам банка, кредитополучатель автоматически соглашается с офертой, размещенной на корпоративном сайте, в момент внесения очередного платежа по процентам за пользование кредитом.

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Напомним, с 31 мая 2023 года Национальный банк Беларуси понизил ставку рефинансирования - до 9,75%. Этот шаг финансовый регулятор аргументировал «низкими месячными темпами прироста потребительских цен».