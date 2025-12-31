Ещё год без Škoda, Nivea и Liqui Moly? Совмин Беларуси продлил запрет

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Опубликовано: 31.12.2025 10:47 , Обновлено: 31.12.2025

Правительство Беларуси продлило действие запрета на ввоз в страну товаров таких производителей, как Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf (именно она поставляла раньше в нашу страну косметику популярного бренда Nivea). По решению Совмина, их продукция, попавшая под запрет пять лет назад в качестве контрсанкционных мер, продлится ещё минимум год.

Продление запрета (их в нормативных документах называют “специальными мерами”) прописали в постановлении Совета министров №782 от 29 декабря, которое сегодня выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Исходя из документа, действие запрета, введённого в апреле 2021 года для “обеспечения защиты национальных интересов”, официально продлится до 31 декабря 2027 года , но правительство вправе в следующем году опять обновить этот срок.

Напомним, запрет касается официального импорта и продажи товаров этих известных брендов. Их, кстати, периодически находят на прилавках белорусских магазинов, несмотря на запрет. В этом случает продавцу грозит внушительный штраф и конфискация запрещённого товара.

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А вот ввезти из-за границы баночку крема или гигеничку от Nivea для личного пользования белорусам никто не запрещает, так что выход для любителей немецкого бренда косметики всё же есть.

Фактически запрет на импорт продукции этих известных брендов стал ответной мерой на отказ компаний Nivea, Škoda и Liqui Moly выступать спонсорами чемпионата мира по хоккею 2021 года в том случае, если бы его проводили в Беларуси. В правительстве такую позицию производителей данных брендов расценили как “недружественные действия в отношении белорусского народа”.