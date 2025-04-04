Ещё +2 копейки с 5 апреля. Сколько ещё раз в Беларуси по плану подорожает топливо?

Опубликовано: 04.04.2025 13:19 , Обновлено: 04.04.2025

Концерн «Белнефтехим» продолжил методично воплощать в жизнь свой план по повышению цен на автомобильное топливо. С пятницы, 5 апреля, стоимость бензина и дизеля на белорусских АЗС снова должна вырасти — на всё те же 2 копейки.

Это уже четвёртый шаг из анонсированной серии подорожаний. Новые предельные максимальные цены будут выглядеть так:

АИ-92-К5-Евро : 2,42 рубля

: 2,42 рубля АИ-95-К5-Евро : 2,52 рубля

: 2,52 рубля АИ-98-К5-Евро : 2,74 рубля

: 2,74 рубля Дизельное топливо (ДТ-К5) : 2,52 рубля

Напомним, всего госконцерн запланировал поднять цены на топливо на 16 копеек, повышая их еженедельно на 2 копейки, начиная с 15 марта. Таким образом, с учётом нынешнего подорожания, суммарный рост цен составил уже 8 копеек.

Простая арифметика подсказывает, что всего намечено 8 этапов «корректировки». Четыре из них уже пройдены. Следовательно, белорусам предстоит пережить ещё четыре этапа повышения цен (и суммарно ещё +8 копеек к текущей стоимости литра).

Свои действия «Белнефтехим» объяснил, как и прежде, «всесторонними оценками экономической ситуации» и анализом «конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов», в том числе у соседей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что сеть зарядных станций для электромобилей Malanka объявила о повышении тарифов на свои услуги с 1 апреля. А также ввела «новую услугу», которая вряд ли понравится владельцам электрокаров.

«Маланка» повысила цену зарядки электромобилей и ввела «новую услугу» для забывчивых