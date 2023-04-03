Еще один белорусский банк перевел платежи по картам в юани
Белгазпромбанк вслед за БНБ-банком заменил валюту расчетов с международной платежной сиcтемой Mastercard с евро на китайский юань по некоторым операциям.
Это касается:
- оплаты за границей, в том числе в иностранных интернет-магазинах и сервисах;
- операций в Беларуси в устройствах других банков в иностранной валюте.
«Данные изменения необходимо учитывать при совершении вышеупомянутых операций с использованием карточек международной платёжной системы Mastercard Белгазпромбанка в валюте, отличной от валюты счёта, к которому выпущена ваша карточка», — предупредили клиентов в Белгазпромбанке.
Ранее Телеграф писал, что БНБ-Банк с 3 апреля поменял валюту расчетов с международной платежной системой Mastercard с евро на китайские юани.