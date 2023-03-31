Один из банков перевел карты белорусов на юани

Опубликовано: 31.03.2023 14:56 , Обновлено: 31.03.2023

БНБ-Банк сообщил, что с 3 апреля поменяет валюту расчетов с международной платежной системой Mastercard с евро на китайские юани.

В банкеподчеркнули, что на это важно обратить внимание тем белорусам, кто оплачивает карточками Mastercard товары или услугами стоимость которых заявлена в валюте, отличной от валюты счета карточки.

И объяснили:

«Когда вы что-то оплачиваете карточкой, ее баланс сразу же уменьшается на сумму покупки. Но на самом же деле эта сумма блокируется на вашем счете – до тех пор, пока банк не получит определенных подтверждающих документов от продавца о факте вашей покупки».

В то же время, если валюта операции отличается от валюты счета карточки, сумма к блокировке проходит этап конверсии по внутреннему курсу банка, а в ряде случаев – дважды: и по курсу банка, и по курсу платежной системы.

Например, если вы покупаете карточкой Mastercard в белорусских рублях что-то за евро, то сумма в евро конвертируется в белорусские рубли по курсу банка и «замораживается».

«После того, как банк получил подтверждение факта платежа от продавца – заблокированная сумма списывается с вашего счёта», — продолжили в БНБ-банке.

При чем, сумма к списанию конвертируется в два этапа:

из валюты расчёта в юани по курсу Mastercard на дату и время операции; из юаней в валюту счета карточки по курсу банка на дату и время отражения операции по счету.

Однако есть исключения. Подробнее читайте по ссылке.