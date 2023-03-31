ЕРИП предупредил белорусов о сбоях 1 апреля. Что может не работать?
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В ЕРИП предупредили белорусов о возможных сбоях в работе межбанковской системы идентификации (МСИ) из-за технических работ. И рассказали, с какими проблемами могут столкнуться клиенты.
Так, техработы планируют проводить с 00:00 до 09:00 1 апреля.
«Краткосрочные ограничения» могут возникнуть при аутентификации через МСИ в:
- личный кабинет МСИ или личный кабинет ЕРИП;
- каналы дистанционного обслуживания банков ;
- других субъектов МСИ, вход в которые осуществляется посредством МСИ с использованием биометрических данных и ID-карт.
Ранее Телеграф писал, что в ЕРИП сообщили о введении для белорусов нижнего лимита на проведение некоторых операций. Изменения вступили в силу с 21 марта.
ЕРИП ввел для белорусов минимальный платеж по некоторым операциям