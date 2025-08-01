ЕРИП предупредил белорусов, что в течение 3 часов не будет принимать платежи. Когда?

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Опубликовано: 01.08.2025 15:11 , Обновлено: 01.08.2025

Пресс-служба Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) 1 августа предупредила белорусов о плановых технических работах, из-за которых в течение трёх часов в выходные не будет принимать платежи в своей платёжной системе. Узнали подробности.

Технические работы намечены на ближайшую ночь: в субботу, 2 августа ориентировочно в период с 1:30 до 4:30 платежная система в ЕРИП не будет принимать платежи.

Кстати, с сегодняшнего дня некоторым пользователям Единого расчетного и информационного пространства начали закрывать доступ к личному кабинету. С такой неприятностью могли столкнуться те, кто вовремя не подписал новое допсоглашение с компанией и не дал своё согласие на обработку персональных данных.

Ранее Telegraf.news рассказал, что раньше такое допсоглашение заключалось на срок 5 лет, однако с 1 октября 2024 года правила поменяли и этот срок сократили, а клиентов попросили перезаключить соглашение, о чём небанковская кредитно-финансовая организация (НКФО) ЕРИП уведомила в информационных сообщениях.

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Никуда ходить для заключения нового соглашения при этом не нужно было - достаточно проставить галочку в нужной графе в личном кабинете.