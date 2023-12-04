Эксперты рассказали, почему падает курс белорусского рубля. Что будет дальше?

Опубликовано: 04.12.2023 08:25 , Обновлено: 04.12.2023

На последних валютных торгах прошлой недели доллара достиг максимума более чем за две недели и на выходные белорусы ушли с курсом в 3,1384 рубля. За неделю доллар прибавил 1,28%, а с начала года - 14,69%. Из-за чего происходит ослабление национальной валюты в Беларуси и чего ждать на валютном рынке дальше, рассказали экономические эксперты.

По словам финансового аналитика Александра Шкута, давление на белорусский рубль (равно как и на российскую национальную валюту) в последнее время оказало окончание налогового периода и снижение нефтяных котировок.

Как пояснил эксперт в комментарии порталу Office Life, после окончания налогового периода экспортеры перестали продавать валютную выручку, необходимую для уплаты налогов. Что же касается снижения нефтяных котировок (за месяц нефть упала в цене на 7%), оно влияет на ожидания экономических агентов из-за предполагаемого снижения экспортной выручки, что также “давит” на российский рубль.

Оба этих фактора в ближайшей перспективе останутся ключевыми, поэтому характерную для прошлой недели тенденцию незначительного снижения курса белорусского рубля, по словам Шкута, мы будем наблюдать и на этой неделе. Эксперт спрогнозировал “стабилизацию” рубля на сложившемся уровне.

Схожий прогноз дали и аналитики портала Myfin.by. По их мнению, на этой неделе курс доллара поднимется не выше 3,15 рубля . Российскому рублю специалисты спрогнозировали снижение до 3,48 белорусских рубля за 100 российских рублей.

Евро, по словам аналитиков портала, будет также оставаться под давлением, в том числе, из-за резкого роста цен на золото. Он наблюдается на фоне возобновления боевых действий в Израиле и секторе Газа: цена унции золота уже достигла 2091,70 доллара.

“До исторического максимума осталось совсем немного и не исключено, что на этой неделе максимум может быть обновлён. Такие цены золота мировой рынок прогнозировал, но события опередили ожидания”, - пояснили специалисты.

Ранее Телеграф сообщил, что Национальный банк Беларуси утвердил значения расчетных величин стандартного риска на декабрь 2023 год. Исходя из них в этом месяце для белорусов должны подорожать некоторые кредиты.

На сколько подорожают кредиты для белорусов? Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска