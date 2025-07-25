В Германии супермаркеты стали прятать кофе от покупателей

Опубликовано: 25.07.2025 07:16 , Обновлено: 25.07.2025

Немецкие и польские СМИ сообщили, что многие сети супермаркетов в Германии стали прятать пачки и банки с кофе. Их убирают с прилавков, прячут под стекло и сообщают, что взять можно только на кассе.

Есть и такие торговые точки, которые выставляют на полках только фотографии товаров вместо самих упаковок с кофе.

Всё это направлено на снижение потерь от краж, которые в последние месяцы достигли тревожного уровня, сообщил polskiobserwator.de.

Отраслевой сайт Lebensmittel Zeitung написал, что торговая сеть Aldi ввела самое значительное повышение цен. Дискаунтер поднял цену на кофе собственной марки Barissimo на 18 процентов.

500-граммовая упаковка Barissimo Gold: раньше стоила €5,99 (≈20,55 BYN), теперь — €6,99 (≈23,98 BYN);



Цена на вариант Intenso: была €5,49 (≈18,83 BYN), стала €5,99 (≈20,55 BYN);



Кофейные капсулы Aldi: 20 капсул Classic теперь стоят €2,69 (≈9,23 BYN), что на 30 центов (≈1,03 BYN) больше предыдущей цены.

Курс евро: 1 EUR = 3,43 BYN.

В то же время, по данным немецкой ежедневной газеты Bild, кофе стал одним из самых часто воруемых товаров в магазинах Германии. Его цена, выросшая на 12,2% в апреле 2025 года по сравнению с предыдущим годом, сделала его особенно привлекательным для похитителей. Издание рассказало о случаях, когда целые поддоны с кофе разворовывали прямо средь бела дня.

“Мы делаем это не для того, чтобы раздражать покупателей», — заявила Кристин Кёберник, владелица магазина Edeka. - Но если мы не примем меры, мы, возможно, не сможем выплачивать зарплаты и оплачивать счета. Для нас это не просто убытки. Это угроза существованию компании».

Напомним, что любителям кофе в Беларуси тоже посоветовали подготовиться к продолжению повышения цен. Как заявила коммерческий директор одного из крупнейших импортёров кофе в страну Татьяна Лозовицкая, «текущие цены в магазинах и кофейнях — не то что не конечные, они уже не такие, какими должны быть».

Во второй половине 2025 года «будет дорожать как для оптовых, так и для розничных покупателей». А следующего ощутимого повышения цен, по её прогнозу, стоит ожидать «в течение пары месяцев».

Основная причина роста цен, как отметила эксперт, — это «климатические проблемы» в странах-производителях, такие как засухи и резкие похолодания. К этому добавился постоянно растущий мировой спрос. Цены на кофе растут по всему миру.