В Молодечно заметили наценку в 470% на овощи и фрукты. Как наказали - рассказали в МАРТ

Опубликовано: 02.02.2026 21:12 , Обновлено: 02.02.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси в январе в ходе проверок обнаружило завышения наценок на регулируемые государством товары до 470%. Такую надбавку сделало ООО "АрниваБел" в Молодечненском районе Минской области.

Наценки от 73% до 470% были сделаны на импортные капусту белокочанную свежую, лук репчатый, помидоры свежие, перец сладкий, апельсины свежие, лимоны свежие, яблоки свежие, сообщили в МАРТ.

В качестве примера регулятор привел цены на некоторые фрукты. “Так, яблоки свежие реализовывались по 7,5 руб., а должны были не более 1,75 руб., а апельсины - по 13,9 руб. вместо 5,34 руб”, - утверждают в министерстве.

В итоге сама компания и ее ответственный сотрудник были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму более 4,0 тысячи белорусских рублей.

Всего же в январе МАРТ проверил 188 торговых точек. В итоге, за нарушения законодательства о ценах к ответственности привлекли 20 виновных лиц, а общая сумма штрафов по этим делам превысила 4,5 тысячи рублей. В рамках общего контроля за торговлей выдано 82 рекомендации, направлено 27 предписаний о запрете реализации товаров и оштрафовано 25 лиц на сумму ещё более 3,5 тысячи рублей.

Кроме того, МАРТ совместно с Госстандартом проверил семь магазинов в Могилеве. В одном из них был выявлен картофель, не соответствующий стандарту по размеру клубней, в другом отсутствовала в продаже капуста.

Отдельное наказание понесло ООО “АгроСтор Бел” по материалам Генпрокуратуры. Компания завышала оптовые надбавки на подсолнечный шрот, а цены на импортные шроты не подтверждала экономическими расчетами. Штрафы для компании и должностного лица составили более 55 тысяч рублей.