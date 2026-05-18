Эксперты ЕАБР назвали причину замедления инфляции в Беларуси четвертый месяц подряд

Опубликовано: 18.05.2026 08:32 , Обновлено: 18.05.2026

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) 18 мая проанализировали данные Национального статистического комитета (Белстат) по росту цен в Беларуси в прошлом месяце. Специалисты объяснили, что повлияло на показатели инфляции в Республике, почему они последовательно снижаются уже четвертый месяц подряд, а также дали свой прогноз на ближайшее время.

Согласно официальным данным статистического ведомства, индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2026 года (к апрелю прошлого года) составил 5,4%. Ровно такую же цифру Белстат называл и в марте.

Однако продовольственная инфляция за месяц несколько замедлилась: цены на продукты питания в апреле подорожали относительно апреля 2025 года на 6,3%, тогда как в марте этот показатель был значительно выше - 7,8%.

В ЕАБР это объяснили главным образом снижением цен на сезонные овощи и фрукты. Они в прошлом месяце подешевели на 3,1%, тогда как в апреле в этйо категории товаров наблюдался роста на 3,5% (относительно марта 2025 года).

Однако тенденция на замедление роста цен в Беларуси неравномерна. В частности, инфляция в секторе услуг, наоборот, ускорилась в прошлом месяце: 8,4% против 6,0% в марте. Аналитики ЕАБР объяснили это плановой индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Однако всё в купе дало общее замедление базовой инфляции, и такой процесс, как отметили в ЕАБР, наблюдается уже четвертый месяц подряд. По итогам апреля этот показатель достиг 5,9%, тогда как ещё в марте был 6,4%.

“Это указывает на устойчивость дезинфляционных процессов в экономике. Прогнозируем, что по итогам 2026 года рост потребительских цен не превысит целевой уровень 7%”, - сделали свой вывод и прогноз эксперты ЕАБР.

Напомним, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпрод) определилось с максимальными отпускными ценами на плодоовощную продукцию урожая 2026 года. Цены, установленные на межсезонный период 2026/2027 года, подросли, по сравнению с ценами на текущий сезон.

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