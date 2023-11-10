Эксперт по недвижимости рассказал о "внушительном изменении" на рынке жилья в Беларуси. Что будет с ценами?

Опубликовано: 10.11.2023 09:03 , Обновлено: 10.11.2023

На вторичном рынке недвижимости в Беларуси за последний год произошло "внушительное изменение", заявил риелтор Василий Саванович и дал свой прогноз, что будет с ценами на жильё в ближайшее время.

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке, по данным компании “Авангард Недвижимость”, которую представляет Саванович, растёт уже девять месяцев к ряду. Так, в сентябре стоимость “квадрата” составляла в среднем 1391 доллар, в октябре — уже 1397 долларов.

“Для сравнения: в прошлом октябре эта цифра была в районе 1309 долларов. Получается, что за год “квадрат” прибавил в цене почти 100 долларов. Это внушительное изменение”, - заявил Саванович в интервью порталу Onlíner.

Как показала статистика компании, в октябре подорожали все форматы квартир, за исключением четырехкомнатных - риелторы зафиксировали падение цены на них на 3,7%, а вот двушки подорожали за прошлый месяц больше всего - на 1,7%. Эксперт также отметил, что всё чаще на вторичном рынке появляются квартиры по 2000 долларов и выше за квадрат, тогда как “экстремально дешевых” квартир, наоборот, становится с каждым месяцем всё меньше.

“Их довольно оперативно выкупают. А то, что остается, требует серьезных вложений”, - пояснил Саванович.

Несмотря на это количество сделок купли-продажи по-прежнему держится на высоком уровне: в октябре этого года было зарегистрировано 1502 сделки, причем большая часть из них (46%) - это сделки по однокомнатным квартирам.

Что будет с рынком “вторички” в Беларуси?

По мнению эксперта, в ближайшее время рынок вторичной недвижимости в Беларуси “продолжит постепенный рост”.

“Спрос только растет, покупатели довольно активно ведут себя на рынке, из-за чего постепенно уменьшается и количество объектов”, - пояснил Саванович.

При этом риелтор подчеркнул, что это возможно лишь при соблюдении двух важных условий - при отсутствии резких скачков курса доллара и при непрерывном кредитовании на покупку недвижимости белорусскими банками.

“Второй аспект чрезвычайно важен, ведь каждая третья сделка купли-продажи — кредитная”, - пояснил специалист.

Саванович также рассказал о рекордных сделках октября: самую дорогую квартиру в Минске в октябре перепродали за 390 тыс. долларов (117 квадратных метра в жилом комплексе “Олимпик Парк”), а самая высока цена “квадрата” достигала 3320 долларов (в том же ЖК). Квартиру с самым дешевым метром (всего 699 долларов) продали на столичной улице Алтайской (116 тыс долларов за 165,8 кв. м).

Ранее Телеграф рассказывал, что с 16 октября ещё один белорусский банк объявил о запуске новой программы кредитования жилья. Кредит на срок до 25 лет начало выдавать закрытое акционерное общество “Банк торговый капитал”.

Еще один белорусский банк начал выдавать кредиты на жильё. На каких условиях?