Экономисты спрогнозировали падение курса доллара до 3,15 рубля в Беларуси. А что с евро?

Опубликовано: 08.01.2024 09:54 , Обновлено: 08.01.2024

Финансовые аналитики предсказали некоторое укрепление национальной валюты в Беларуси в ближайшее время. Согласно расчётам экономистов, на этой неделе курс доллара США в Беларуси может опуститься до 3,15 рубля. А чего ждать от евро и российского рубля? Посмотрели прогнозы экспертов.

По итогам первой рабочей недели 2024 года курс белорусского рубля к доллару вырос на 0,66%, отметил портал Myfin.by. На выходные белорусы ушли с курсом доллара в 3,1986 рубля. Однако, по мнению экспертов портала, на этой неделе он может несколько опуститься - до 3,15 рубля за доллар.

В связи с тем, что с 9 января в Центробанк России планирует возобновить валютные операции, приостановленные летом прошлого года, на внутреннем рынке соседнего государства ожидается повышение спроса на российский рубль . Именно поэтому эксперты портала Myfin.by ожидают некоторого подорожания российского рубля на этой неделе - до 3,52 белорусского рубля за 100 российских.

Курс евро , по их мнению, “останется в силе”: по итогам первой недели 2024 года евро в Беларуси подешевел на 1,29% - до 3,4906 рубля.

В свою очередь финансовый аналитик Александр Шкут в комментарии порталу Office Life пояснил, почему белорусский рубль “будет оставаться вблизи текущих значений”, а может даже “незначительно укрепиться при отсутствии внешних шоков”.

Дело в том, что в начале года Нацбанк вновь поднял расчетные величины стандартного риска. Экономисты рассматривают этот шаг, как “незначительное ужесточение денежно-кредитной политики”, следствием которого станет рост процентных ставок по новым кредитам и снижение рублевой ликвидности.

“Количество белорусских рублей в экономике будет снижаться, и они станут более дорогими. Этот фактор будет способствовать укреплению белорусского рубля к иностранным валюта”, - пояснил Шкут.

Однако, по его словам, “инструменты монетарной политики в условиях ограничения движения капитала” на курсообразование действуют “относительно слабо”. Поэтому этот фактор “при прочих равных условиях”, по мнению эксперта, будет влиять на курс в среднесрочной перспективе, а мгновенного эффекта от этого ждать не стоит.

Напомним, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, утверждённым правлением Национального банка Беларуси, в 2024 году финансовый регулятор намерен придерживаться «плавающего курса» валют, чтобы «сохранить покупательную способность доходов и сбережений граждан».

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Отметим, что при построении макроэкономического сценария на 2024 год Нацбанк также заложил прогнозные показатели темпов роста мировой экономики в 2,4–3,0%, а также стабилизацию среднегодового курса российского рубля к доллару США вблизи 90 российских рублей за 1 доллар.

А на «Ярмарке финансирования», которая в конце года проходила в Минске, представители крупнейших банков сообщили, что в бюджет на 2024 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 3,3-3,4 рубля .