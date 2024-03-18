Экономисты предупредили белорусов о резких колебаниях курсов и ослаблении рубля. Сколько будет стоить доллар?

Опубликовано: 18.03.2024 09:30 , Обновлено: 18.03.2024

Экономические аналитики предупредили белорусов о высокой вероятности резких колебаний курсов валют на Белорусской валютно-фондовой бирже в начале этой недели, а также дали краткосрочные и долгосрочные прогнозы относительно национальной валюты.

Так, финансовый аналитик Александр Шкут в интервью порталу Office Life обратил внимание на стабильность белорусского рубля с начала марта. По его мнению, если не произойдёт никаких “внешних шоков”, то в краткосрочной перспективе национальной валюте удастся сохранить такую стабильность. Однако, по словам специалиста, в более долгосрочной перспективе белорусский рубль, вероятнее всего, ждёт некоторое ослабление относительно иностранных валют.

“По итогам февраля мы наблюдали увеличение иностранной валюты в золотовалютных резервах почти на 150 млн долларов, что, вероятнее всего, произошло за счет покупки валюты на открытом рынке Нацбанком. Это один из факторов, почему белорусский рубль не так существенно укреплялся в марте, поскольку был довольно большой спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке”, - пояснил Шкут.

При этом он назвал рост резервов “положительным сигналом для финансовой стабильности”. Ещё один из признаков стабилизации на валютном рынке аналитик назвал наблюдавшееся в феврале замедление темпов роста инфляции.

В свою очередь эксперты портала select.by спрогнозировали “резкие колебания курсов валют” на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 18 марта. Они связали это с тем, что в прошлую пятницу, 15 марта, перед закрытием торгов на Московской бирже доллар подскочил сразу на 1,2% до максимума за последние 18 дней, а евро - до максимума с конца декабря 2023 года. Пори этом эти колебания на торгах в Беларуси в этот день отразиться не успели.

При этом специалисты не исключили вмешательства Нацбанка Беларуси, чтобы сгладить возможные колебания. В результате, по словам экспертов портала, вместо заметного роста доллара в ходе сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже может произойти сильное снижение курса российского рубля и умеренное укрепление доллара.

О “дальнейшем снижении обменного курса белорусского рубля” завявили и экперты портала Myfin.by. По их словам, в сложившихся условиях курс доллара может подняться на этой неделе до 3,3 рубля , а курс российского рубля, по их прогнозам, составит порядка 3,5 рубля за 100 российских.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси внёс изменения в свою программу деятельности на ближайший год. В новой редакции документа, официально опубликованного во вторник, 20 февраля, прописали полный отказ от привязки цен и тарифов в Беларуси к курсу доллара, а также анонсировали изменение действующей системы ценового регулирования.

Совмин предложил полностью отвязать цены и тарифы в Беларуси от курса доллара