Экономический суд Минска оштрафовал А1 за нарушения законодательства о ценах

Опубликовано: 29.05.2024 16:47 , Обновлено: 05.02.2025

Экономический суд Минска привлёк к административной ответственности компанию "А1" после проверки Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). При чём оштрафовали не только саму компанию, но должностное лицо, ответственное за выявленное проверяющими нарушение.

Как сообщили в МАРТ в среду, 29 мая, в ходе проверки были установлены нарушения законодательства о ценах и ценообразовании. В ведомстве уточнили, что у компании не было некоторых экономических расчетов, которые могли бы подтвердить обоснованность тарифов, установленных на услуги сотовой подвижной электросвязи.

В результате юридическое лицо привлекли по части 3 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Согласно этой статье, за реализацию товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется госрегулирование цен (тарифов), без экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен (тарифов), можно “заработать” штраф до 10% процентов стоимости реализованных товаров (работ, услуг). Однако, экономический суд Минска остановился на более мягком наказании и обязал компанию выплатить всего 5% от стоимости реализованных услуг (точную сумму штрафа в МАРТ не озвучили).

За нарушение порядка установления и применения тарифов на услуги сотовой связи суд также оштрафовал должностное лицо компании “А1” - на 12 базовых величин, что сегодня равнозначно 480 рублям.

В МАРТ отметили, что оба судебных постановления пока не вступили в законную силу и, следовательно, могут быть обжалованы в Верховном Суде. В компании пока эту информацию никак не комментировали.

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