ЕАБР спрогнозировал белорусам рост зарплат и назвал главную причину

Опубликовано: 03.03.2025 10:42 , Обновлено: 03.03.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 3 марта спрогнозировали белорусам дальнейший рост заработных плат. При этом одна из главных причин неуклонного роста зарплат, которую назвали специалисты, не самая радужная - дефицит кадров на рынке страны.

В ЕАБР констатировали: вакансий на рынке Беларуси становится всё больше. Именно дефицит кадров специалисты назвали основным фактором роста зарплат, зафиксированного в январе 2025 года, и спрогнозировали, что эта тенденция в ближайшее время сохранится.

Опираясь на данные Белстата, специалисты отметили, что реальная заработная плата в стране в начале года увеличилась на 13,5% (по сравнению с январем 2024 года), при этом в декабре также отмечался рост - на 12,5% (по сравнению с декабрем 2023 года).

Аналитики ЕАБР заявили, что росту зарплат в бюджетном секторе (плюс 13% по сравнению с январём 2024 года) способствовали несколько иные факторы:

повышение базовой ставки оплаты труда (+6,7%),

введение дополнительных надбавок для отдельных категорий работников.

Впрочем, и во внебюджетном секторе оплата труда в начале года также подросла. Рост, по данным ЕАБР, наблюдался во всех отраслях, но самый значительный в:

строительстве (+18,8% к уровню прошлого года),

сельском хозяйстве (+17,5%),

торговле (+15%).

“Ожидаем дальнейшего роста зарплат на фоне высокой конкуренции за кадры и предусмотренного в бюджете увеличения оплаты труда в государственном секторе”, - резюмировали в ЕАБР.

Ранее Telegraf.news рассказал, что неделей ранее специалисты ЕАБР назвали два фактора, которые, по их мнению, в настоящее время сдерживают развитие промышленности и, следовательно, рост экономики Беларуси.

Аналитики ЕАБР назвали 2 фактора, сдерживающие рост экономики Беларуси