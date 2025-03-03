ЕАБР спрогнозировал белорусам рост зарплат и назвал главную причину
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 3 марта спрогнозировали белорусам дальнейший рост заработных плат. При этом одна из главных причин неуклонного роста зарплат, которую назвали специалисты, не самая радужная - дефицит кадров на рынке страны.
В ЕАБР констатировали: вакансий на рынке Беларуси становится всё больше. Именно дефицит кадров специалисты назвали основным фактором роста зарплат, зафиксированного в январе 2025 года, и спрогнозировали, что эта тенденция в ближайшее время сохранится.
Опираясь на данные Белстата, специалисты отметили, что реальная заработная плата в стране в начале года увеличилась на 13,5% (по сравнению с январем 2024 года), при этом в декабре также отмечался рост - на 12,5% (по сравнению с декабрем 2023 года).
Аналитики ЕАБР заявили, что росту зарплат в бюджетном секторе (плюс 13% по сравнению с январём 2024 года) способствовали несколько иные факторы:
- повышение базовой ставки оплаты труда (+6,7%),
- введение дополнительных надбавок для отдельных категорий работников.
Впрочем, и во внебюджетном секторе оплата труда в начале года также подросла. Рост, по данным ЕАБР, наблюдался во всех отраслях, но самый значительный в:
- строительстве (+18,8% к уровню прошлого года),
- сельском хозяйстве (+17,5%),
- торговле (+15%).
“Ожидаем дальнейшего роста зарплат на фоне высокой конкуренции за кадры и предусмотренного в бюджете увеличения оплаты труда в государственном секторе”, - резюмировали в ЕАБР.
Ранее Telegraf.news рассказал, что неделей ранее специалисты ЕАБР назвали два фактора, которые, по их мнению, в настоящее время сдерживают развитие промышленности и, следовательно, рост экономики Беларуси.
Аналитики ЕАБР назвали 2 фактора, сдерживающие рост экономики Беларуси