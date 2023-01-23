ЕАБР предсказал снижение ставки рефинансирования в Беларуси до 10%

Опубликовано: 23.01.2023 09:07 , Обновлено: 23.01.2023

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном обзоре прокомментировали снижение Нацбанком Беларуси ставки рефинансирования до 11,5% с 23 января 2023 года и дали свой прогноз.

По мнению специалистов, снижение ставки рефинансирования, скорее всего, не окажет влияния на процентные ставки кредитно-депозитного рынка, так как они «резко снизились во второй половине 2022 года в условиях профицита ликвидности банков».

Аналитики ЕАБР считают, что Нацбанк в 2023 году может снизить ставку рефинансирования до 10%, но при условии замедления инфляции.

Напомним, Национальный банк Беларуси сообщил, что с 23 января ставка рефинансирования снижается до 11,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 13 до 12,5 % годовых, ставка по депозиту овернайт – с 11 до 10,5% годовых.