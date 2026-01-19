ЕАБР озвучил прогноз на инфляцию в Беларуси на 2026 год. Замедления не ждут

Опубликовано: 19.01.2026 08:25 , Обновлено: 19.01.2026

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) сообщили, что аномальное замедление инфляции в Беларуси в декабре ушедшего года было связано с существенным снижением темпов роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 1,3% годовых с 12,7% в ноябре.

Как удалось достичь такого результата, в банке не уточнили. Однако ЕАБР не видит поводов для сильного оптимизма и не прогнозирует дальнейшее снижение темпов инфляции.

По данным экспертов банка, хотя по итогам 2025 года инфляция составила 6,8% годовых, упав с 7% в ноябре (рост цен на продукты снизился до 9% после 9,9% месяцем ранее), в 2026 году темпы усреднённой инфляции будут в районе тех же 7%.

В ЕАБР напомнили, что базовая инфляция (то есть показатель, не учитывающий сезонные колебания цен на отдельные товары и услуги и прочие факторы административного характера) в декабре 2025 года поднялась до 7,3% после 7% в ноябре, прервав снижение, продолжавшееся четыре месяца подряд.

“На фоне высокой потребительской активности и повышения ставки НДС (налога на добавленную стоимость) в России ожидаем сохранения инфляции в 2026 году [в Беларуси] вблизи обновленного целевого ориентира на уровне 7%”, - предупредили в ЕАБР.

Ранее председатель правления Национального банка Роман Головченко объяснил причины “практически нулевой” инфляции, которая наблюдалась в Беларуси в декабре прошлого года.

Головченко объяснил «аномальную» инфляцию в декабре