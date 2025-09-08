ЕАБР озвучил причины рекордного роста ЗВР Беларуси в августе

Опубликовано: 08.09.2025 09:15 , Обновлено: 08.09.2025

Золотовалютные резервы Беларуси по итогам августа установили новый рекорд, впервые превысив отметку в $12,4 миллиарда. В Евразийском банке развития объяснили, что стало основными факторами такого роста.

В своём аналитическом обзоре ЕАБР сообщил, что за август резервы увеличились на $470,7 миллиона. Напомним, по оценке Нацбанка Беларуси прирост составил 471,4 млн долларов.

Специалисты ЕАБР выделили два ключевых фактора, которые этому способствовали.

Первый — увеличение резервных активов в иностранной валюте, объем которых вырос на $251,8 миллиона.

Второй — рост стоимости золота в структуре резервов на $224,4 миллиона. В ЕАБР связали это с повышением мировых цен на драгоценный металл, которые за август выросли на 2,5%.

В банке также заявили, что уровень золотовалютных резервов Беларуси растёт уже девятый месяц подряд. По их данным, с начала года общая сумма ЗВР увеличилась почти на $3,5 миллиарда.

Ранее Национальный банк Беларуси сообщал, что текущий объем активов примерно в 1,7 раза превышает целевой показатель на 2025 год, который составляет $7,1 миллиарда.

Плюс 471,4 млн долларов за месяц. ЗВР Беларуси перевалили за 12 млрд долларов