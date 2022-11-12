"Е-доставка" вернулась в регионы Беларуси. Но чуть по-другому

Опубликовано: 12.11.2022 09:42 , Обновлено: 12.11.2022

Сервис "Е-доставка" решил возобновить работу в регионах Беларуси спустя чуть меньше, чем две недели простоя.

“Друзья, рады сообщить Вам, что с 12 ноября 2022 года мы возобновляем доставку по всей Беларуси!” - сообщили в сервисе. Однако условия заказа продуктов и товаров на дом значительно изменились.

Теперь в Минске минимальная сумма заказа для бесплатной доставки будет 55 рубля. А платная обойдется в 4,99 рубля. Стоимость Экспресс-доставки будет 7,99 рубля.

По Минской области, в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилёве (и их же областях) минимальная сумма заказа для бесплатной доставки теперь 90 рублей. Стоимость платной доставки по городу будет такой же как и в Минске - 4,99 рубля. А вот в областях платная доставка обойдется в 9 рублей.

И как всегда, ближайшую доступную дату доставки можно узнать при оформлении заказа.

Ранее Телеграф сообщил, что во многих городах Беларуси с 1 ноября и «на неопределенный срок» перестала работать Е-доставка. Об этом сообщили на сайте онлайн-гипермаркета 31 октября. Кроме того, магазин решил изменить условия доставки.

«Е-доставка» решила прекратить работу во многих городах Беларуси