В России пожаловались, что автобусы МАЗ способствуют "резкому стилю вождения". Это почему?

Опубликовано: 25.04.2024 09:03 , Обновлено: 25.04.2024

Сотрудники одной из транспортных компаний России приехали на Минский машиностроительный завод, чтобы посмотреть, как производят автобусы, которые впоследствии идут на экспорт в РФ. Так, российский перевозчик рассказал, что их не устраивает в белорусской технике.

По словам соседей, главный недостаток состоит в том, что дефект автоматической коробки переключения передач «проявляется в резких толчках при торможении автобуса».

“Мы получаем обратную связь о резком стиле вождения водителей, на самом деле водитель здесь не при чём”, — отметили в российской транспортной компании.

Коробку передач в автобусах меняют, но не так быстро — поставки запчастей задерживаются, сообщил Интернет-портал Архангельска 29.ru.

Также россияне подчеркнули, что в холодное время года сталкиваются с некорректной работой ПЖД (подогревателя жидкости двигателя). Это проявляется в выходе из строя блоков управления, индикаторов пламени и дополнительного циркуляционного насоса. Кроме того, представители российской делегации обнаружили некорректную работу кондиционеров в летнее время года.

“Нам необходимо улучшить сотрудничество с белорусскими коллегами в части развития системы гарантийного и постгарантийного обслуживания автобусов через улучшение логистики и сокращение сроков поставки запасных частей, обучение специалистов и подготовку кадрового резерва”, — отметили представители транспортной компании.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси внесло изменение в процедуру техосмотра. Теперь водителям нужно будет заполнить заявление на “выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении”.

Минтранс Беларуси внес изменение в процедуру прохождения техосмотра. В чем новшество?