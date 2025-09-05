Два банка попросили белорусов «совершить платежи заранее» из-за 8-часовых техработ

Опубликовано: 05.09.2025 09:25 , Обновлено: 08.09.2025

Сразу несколько белорусских банков предупредили о плановых технологических работах, из-за которых в ближайшие дни будут недоступны многие сервисы, включая мобильные приложения, оплату кредитов и операции по картам.

Наиболее масштабные работы затронут крупные банки страны в эти выходные. Так, Беларусбанк анонсировал работы в ночь с субботы на воскресенье, с 23:00 6 сентября до 07:00 7 сентября. В этот период будут недоступны операции по вкладам и счетам, погашение кредитов через ЕРИП и каналы банка, а также оформление карточек.

Кроме того, в промежутке с 01:00 до 02:00 ночи 7 сентября будут полностью недоступны все операции с наличными и платёжными картами в подразделениях банка.

Белагропромбанк проведёт свои работы ночью и утром субботы, 6 сентября, с 00:00 до 08:00. На протяжении восьми часов у клиентов не будет доступа к мобильному и интернет-банкингу, инфокиоскам, не получится пополнить счета или погасить кредиты. Возможны также перебои в работе СМС-оповещений.

В начале следующей недели подключатся другие банки. МТБанк планирует работы утром в понедельник, 8 сентября, с 05:00 до 08:00. В это время могут быть недоступны мобильные и интернет-банкинги для частных и бизнес-клиентов (MTBank Moby, MTBusiness), а также онлайн-обменник Nembo.

У Белгазпромбанка запланированы две короткие сессии работ. 9 сентября с 7:00 до 8:00 возможны перебои в работе приложения для физлиц, а 10 сентября в то же время — в работе сервисов для бизнеса.

Все банки принесли извинения за возможные неудобства и порекомендовали совершить важные финансовые операции заранее.

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