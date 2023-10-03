Два банка предупредили белорусов о проблемах с банкоматами. Когда и где не получится снять наличные?

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Опубликовано: 03.10.2023 16:06 , Обновлено: 03.10.2023

"БНБ-Банк" временно приостановил работу некоторых терминалов приема выручки и банкоматов с 3 по 5 октября в связи проведением технических работ. В свою очередь в "Приорбанке" предупредили белорусов о проблемах, с которым клиенты могут столкнуться в банкоматах и терминалах банка в ночь на 4 октября. Информация об этом опубликована на официальных сайтах учреждений.

“БНБ-Банк” проинформировал, что с 3 по 4 октября временно приостановит работу следующих терминалов приема выручки и банкоматов:

терминала приема выручки на Независимости, 87а ― с 4 по 5 октября до 18.:00;

терминала приема выручки на Дзержинского, 104 ― с 4 по 5 октября до 18:00;

терминала приема выручки на Ленинской, 56/6, в Могилеве ― 5 октября до 13:00;

банкомата на Денисовской, 8 ― с 3 по 4 октября до 18:00;

банкомата на Хоружей, 25 ― с 3 по 4 октября до 18:00;

банкомата на Кальварийской, 24 ― с 3 по 4 октября до 18:00;

банкомата на Независимости, 168/3 ― с 3 по 4 октября до 18:00.

В банке уточнили, что при необходимости снятия или внесения денег с/на карточки людям следует обращаться в кассы точек обслуживания “БНБ-Банка”.

[info_b]Всю необходимую информацию вы можете уточнить по телефонам (17/33/29) 309 7 309 или 7 309.[/info_b]

“Приорбанк” также запланировал технические работы, которые пройдут 4 октября с 02:00 до 06:00.

“В этот период будут недоступны операции в банкоматах и платежно-справочных терминалах “Приорбанка”. Просим планировать платежи с учетом данной информации”, – констатировали в пресс-службе банка.

Ранее Телеграф писал, что клиенты международной платежной системы Payoneer в Беларуси столкнулись с проблемой вывода денежных средств на свои счета, открытые в белорусских банках. В частности, на это в техподдержку Payoneer пожаловались клиенты “Приорбанка”.

Белорусы пожаловались на проблемы с выводом денег с Payoneer. Что случилось?