Белорусы пожаловались на проблемы с выводом денег с Payoneer. Что случилось?

Опубликовано: 28.09.2023 13:33 , Обновлено: 28.09.2023

Клиенты международной платежной системы Payoneer в Беларуси столкнулись с проблемой вывода денежных средств на свои счета, открытые в белорусских банках. В частности, на это в техподдержку Payoneer пожаловались клиенты "Приорбанка".

[info_b]Payoneer – международная платежная система бизнес-переводов, которая получила широкую популярность и у белорусских фрилансеров, онлайн-продавцов, создателей цифрового контента и других специалистов, работающих на удаленке, в том числе, на зарубежные компании. Выводить деньги с аккаунта Payoneer можно либо на счет в банке, либо физическую карту, привязанную к аккаунту.[/info_b]

Как сообщил портал Office Life, информация о том, что у клиентов “Приорбанка” не проходят переводы с аккаунтов Payoneer на счета в Беларусь, стали появляться на тематических форумах фрилансеров ещё с понедельника, 25 сентября. Пользователи сообщали, что через день после отправки деньги возвращались на счет в аккаунте Payoneer, а в техподдержке “Приорбанка” подтверждали отсутствие поступлений.

В техподдержке самой платежной системы наличие такой проблемы подтвердили и объяснили её “техническими неполадками” с их же стороны.

“Наш техотдел работает над данным вопросом. Рекомендуем ожидать до следующей недели”, - заявили там.

В Payoneer также рекомендовали пользователям из Беларуси отложить вывод средств как минимум до 4 октября.

[info_b]В марте 2022 года Payoneer приостановила свою деятельность в России. Об уходе из Беларуси система не объявляла, однако, белорусские пользователи сообщали о том, что не проходят переводы на счета банков, которые попали под западные санкции.

Возможности вывести деньги с Payoneer белорусы лишились в феврале 2022 года, у некоторых возникли проблемы с созданием новых аккаунтов из Беларуси. Клиентам попавших под санкции банков техподдержка Payoneer рекомендовала привязать к своим аккаунтам счет в одном из тех банков, которые продолжили работать в Беларуси.[/info_b]

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