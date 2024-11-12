Должен ли вуз вернуть предоплату за учёбу, если студент отчислился до её начала? Адвокат ответил белорусам

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Опубликовано: 12.11.2024 10:21 , Обновлено: 12.11.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратился житель Минска, которого интересовал вопрос: вернёт ли высшее учебное заведение деньги за обучение, к которому молодой человек так и не приступил? В бухгалтерии вуза ему отказали, однако юрист с такой позицией не согласен.

“Летом меня зачислили в вуз на платную форму обучения. Согласно договору я перевёл часть оплаты – 2000 рублей. Впоследствии передумал учиться в данном вузе, учёбу не начинал и подал заявление об отчислении по собственному желанию, которое удовлетворили. В бухгалтерии вуза мне сказали, что уплаченные деньги не вернут”, — написал минчанин.

Адвокат Евгений Невидович объяснил, что это незаконно. Деньги за несостоявшееся обучение обязаны вернуть, так как услуга о подготовке специалиста с общим высшим образованием на платной основе не начала оказываться. Данные нормативы прописаны в п. п. 1, 2 ст. 733 Гражданского кодекса Беларуси, передала газета “Аргументы и факты”.

Согласно договору о возмездном оказании услуг, одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги, а заказчик обязуется их оплатить, но только после оказания. Данные правила применяются к договорам об оказании ряда услуг, в том числе в сфере образования, подчеркнул юрист.

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