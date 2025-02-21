Доллар за сутки упал на 0,52%, а российский рубль взобрался на максимум за полгода. Что с евро?

Опубликовано: 21.02.2025 13:16 , Обновлено: 21.02.2025

В последний рабочий день недели, 21 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар снова упал, "европеец" остался на том же уровне, а российский рубль, наоборот, взобрался на максимум за последние 6 месяцев. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы установили в стране на предстоящие выходные.

Напомним, в четверг, 20 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,2239 белорусских рубля (-1,13%);

евро — 3,3500 белорусских рубля (-1,35%);

100 российских рублей — 3,5627 белорусских рубля (+0,38%);

10 китайских юаней — 4,3775 белорусских рубля (-1,34%).

Спустя сутки, 21 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,2071 белорусских рубля (-0,52%);

евро — 3,3500 белорусских рубля (0%);

100 российских рублей — 3,5669 белорусских рубля (+0,12%);

10 китайских юаней — 4,3640 белорусских рубля (-0,31%).

Ранее Telegraf.news писал, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллару в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако, не всё так однозначно — эксперт не исключил прилёта «какого-то неожиданного чёрного лебедя».

Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару