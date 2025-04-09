Доллар взял максимум почти за 4 недели, у евро - 2-месячный рекорд в Беларуси. Какие курсы?

Опубликовано: 09.04.2025 13:36 , Обновлено: 09.04.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду, 9 апреля, доллар взобрался на максимум почти за четыре недели, евро побил двухмесячный рекорд. В то же время российский рубль сдал позиции, хоть и упал менее чем на 1 копейку.

Доллар подорожал на 1,91 копейки (+0,61%) до 3,1642 рубля. Евро же прибавил сразу 5,81 копейки (+1,7%), его курс на 10 апреля - 3,4747 рубля. Вот динамика валюты РФ и Китая:

100 российских рублей - 3,6437 белорусского (-0,99 копейки, -0,27%),

белорусского (-0,99 копейки, -0,27%), 10 китайских юаней - 4,2286 рубля (+0,78 копейки, +0,18%).

Скриншот: bsce.by

Какого курса доллара ждать и что будет с белорусским рублем?

Эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачев считает, что эта неделя с большой вероятностью будет периодом стабильного курса доллара. По его [link href=“https://myfin.by/article/currency/torgovye-vojny-padenie-cen-na-neft-kakikh-kursov-zdat-v-aprele-prognoz-po-valutam-36685” target=“_blank” rel=“noopener”] прогнозу [/link], сделанному для издания Myfin.by, курс «американца» будет около 3,13 – 3,15 рубля.

По оценке директора рейтингового агентства BIK Ratings Андрея Усачева, белорусский рубль не покажет «существенного ослабления» на этой неделе. Но эксперт [link href=“https://officelife.media/news/chto-s-kursom-dollara-i-prodolzhit-li-padat-bitkoin-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] изданию Office Life, что в среднесрочной перспективе с большой вероятностью белорусский рубль станет умеренно и прогнозируемо девальвироваться.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный банк Беларуси 3 апреля ответил на слухи о появлении в стране государственной криптовалюты. Соответствующую новость со ссылкой на пресс-службу регулятора 1 апреля разместило госагентство «Минск-Новости».

Появится ли в Беларуси своя государственная криптовалюта? В Нацбанке ответили на слухи