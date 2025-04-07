Доллар взобрался на максимум за более чем 3 недели, евро побил месячный рекорд. Что будет с белорусским рублем дальше?

Опубликовано: 07.04.2025 14:13 , Обновлено: 07.04.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 7 апреля, доллар вырос до максимума за более чем три недели, евро же побил месячный рекорд. Журналист Telegraf.news узнал курсы валют и прогнозы экспертов по "американцу", а также белорусскому рублю.

Так, доллар укрепился на 2,44 копейки (+0,78%) до 3,1537 рубля. Евро же прибавил сразу 4,12 копейки (+1,21%), его курс на 8 апреля - 3,4516 рубля. Вот как упала валюта РФ и поднялась китайская:

100 российских рублей - 3,645 белорусского (-1,92 копейки, -0,52%),

белорусского (-1,92 копейки, -0,52%), 10 китайских юаней - 4,2549 рубля (+2,45, +0,58%).

Скриншот: bcse.by

Какого курса доллара ждать и что будет с белорусским рублем?

Эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачев считает, что эта неделя с большой вероятностью будет периодом стабильного курса доллара. По его [link href=“https://myfin.by/article/currency/torgovye-vojny-padenie-cen-na-neft-kakikh-kursov-zdat-v-aprele-prognoz-po-valutam-36685” target=“_blank” rel=“noopener”] прогнозу [/link], сделанному для издания Myfin.by, курс “американца” будет около 3,13 – 3,15 рубля.

По оценке директора рейтингового агентства BIK Ratings Андрея Усачева, белорусский рубль не покажет “существенного ослабления” на этой неделе. Но эксперт [link href=“https://officelife.media/news/chto-s-kursom-dollara-i-prodolzhit-li-padat-bitkoin-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] изданию Office Life, что в среднесрочной перспективе с большой вероятностью белорусский рубль станет умеренно и прогнозируемо девальвироваться.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный банк Беларуси 3 апреля ответил на слухи о появлении в стране государственной криптовалюты. Соответствующую новость со ссылкой на пресс-службу регулятора 1 апреля разместило госагентство “Минск-Новости”.

Появится ли в Беларуси своя государственная криптовалюта? В Нацбанке ответили на слухи